Esad’sız Suriye’de Ramazan coşkusu! A Haber Emevi Camii’nde

Suriye 8 Aralık'ta yeni dönem başladı. 61 yıllık Bass rejimi çöktü ve Esad ile ailesi arkasında bile bakmadan ülkeyi terk etti. Halk ise yeniden toparlanma ve özgürlüğün tadını çıkarma sürecinde.

Yıllar sonra özgün bir şekilde Ramazan ayının coşkusunu içinde yaşayan Suriye halkı simge noktalardan olan Emevi Camii'ni de ziyaret edip dua ediyor. Bölgenin nabzını tutan A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Emevi Camii'nde gitti ve heyecanı ekrana taşıdı.

ÖZGÜR RAMAZAN'DA EMEVİ CAMİİ'NE AKIN

Mehmet Geçgel: Suriye ilk özgür Ramazan'ını geçiriyor. Tabii Ramazan'ın coşkusu da Suriye sokaklarında bu sene bir başka yaşandı. Ramazan nedeniyle de hem çarşı pazarlarda hafta içerisinde hareketlilik oluyor hem de Emevi Camii'nde bugün ikinci cuma namazı kılınacak. Özgür Ramazan'ın ikinci cuma namazı için de bir taraftan cemaat toplanmaya devam ediyor. İçeride Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunuyor, dualar ediliyor.