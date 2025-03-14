Esad'sız Suriye'de Ramazan coşkusu! A Haber Emevi Camii’nde
61 yıllık Bass rejiminin yıkılması ve Esad’ın kaçmasıyla beraber özgürlüğüne kavuşan Suriye’de Ramazan ayı özgür şekilde coşkuyla yaşanıyor. Bölgenin nabzını tutan A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Emevi Camii’nde gitti ve oradaki heyecanı ekrana taşıdı.
Suriye 8 Aralık'ta yeni dönem başladı. 61 yıllık Bass rejimi çöktü ve Esad ile ailesi arkasında bile bakmadan ülkeyi terk etti. Halk ise yeniden toparlanma ve özgürlüğün tadını çıkarma sürecinde.
Yıllar sonra özgün bir şekilde Ramazan ayının coşkusunu içinde yaşayan Suriye halkı simge noktalardan olan Emevi Camii'ni de ziyaret edip dua ediyor. Bölgenin nabzını tutan A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Emevi Camii'nde gitti ve heyecanı ekrana taşıdı.
ÖZGÜR RAMAZAN'DA EMEVİ CAMİİ'NE AKIN
Mehmet Geçgel: Suriye ilk özgür Ramazan'ını geçiriyor. Tabii Ramazan'ın coşkusu da Suriye sokaklarında bu sene bir başka yaşandı. Ramazan nedeniyle de hem çarşı pazarlarda hafta içerisinde hareketlilik oluyor hem de Emevi Camii'nde bugün ikinci cuma namazı kılınacak. Özgür Ramazan'ın ikinci cuma namazı için de bir taraftan cemaat toplanmaya devam ediyor. İçeride Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunuyor, dualar ediliyor.
ÜLKEYE DÖNENLER CAMİYE GİDİYOR
Tabii Suriye Ramazan'ı özgür şekilde geçiriyor ancak diğer taraftan kuzeyden gelenler var bu noktaya ilk kez gelenler var. Başka ülkede yaşayıp da aylar sonrasında tabii 8 Aralık sonrasında rejim düştükten sonra hala bu noktaya ilk kez gelme fırsatı bulanların olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Yıllar sonrasında topraklarına kavuşmaya devam ediyor Suriyeliler.
Diğer taraftan Ramazan'ın telaşını biz hafta içerisinde o caddelerde sokaklarda görmeye devam ediyoruz. Emevi Meydanı'nda özellikle akşam saatlerinde iftar sonrasında insanlar bu özgürlüğün tadını çıkarmayı da sürdürüyor.
KARDEŞÇE YAŞAM ARZUSU
Bir taraftan tabii bölgede yaşanan önemli gelişmeler de oluyor. Geride bıraktığımız günde geçici anayasa beyannamesinin imzalanması da Suriyelileri memnun etti. Çünkü onlar bu noktada artık savaş, çatışma ortamı istemiyor. Kardeşçe özgürce bu noktada yaşamak istiyorlar ve bunun da anayasayla birlikte güvence altına alınmasını istediklerini de ifade edelim. Burada Suriye'de çatışma ortamı istenmiyor. Hep birlikte kardeşçe özgürce yaşamayı ümit ediyorlar.
ÇOCUKLAR İLK KEZ GÖREBİLİYOR
Bu noktaya gelen çocuklar var. Bu çocukların birçoğu ilk kez Emevi Camii ile tanışıyorlar. Onlar da burada aileleriyle gelip burayı görme fırsatı buluyorlar. Tabii bu noktada bir taraftan kasideler okunuyor. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunarak dualar ediliyor. Emevi Cami avlusunda da yine ziyaretin yoğun olduğunu ifade etmemiz gerekir. Birçok noktasında yenileme temizleme çalışmaları yapıldı.
TÜRKİYE'DEN GİDEN HALILAR
Özellikle halılar Türkiye'den getirilerek yenilendi. Gaziantep'ten gelen halıları kullanıldı. Caminin temizliği de yapıldı ve bu noktada da ibadete devam ediyor. Burada bulunan Suriyeliler özgürce. Tabii Esad döneminde böyle değildi. Bu noktada özellikle gençler, erkekler dışarıya dahi çıkamazlardı. Camiye de bu yüzden gelemezlerdi. İbadet de edemezlerdi.
SURİYELİLER HAYALİNE KAVUŞTU
Özgür Ramazan Suriye'de bir başka o maneviyatı daha fazla hissettiklerini bu Ramazan'da ifade ediyor Suriyeliler. Ramazan'ın o coşkusunu, o maneviyatını bu Ramazan'da daha başka daha farklı hissettiklerini söylüyorlar. Bunun da altını çizmek gerekir çünkü ilk özgür Ramazanları bu Ramazan onlar için oldukça önemli. Elbette ki diğer Ramazanlarda da baskı ve zulüm altında ibadetlerini gerçekleştirmeye çalışanlar da vardı. Yine ibadet etmeye çalışan oruçlarını tutan ama hep bir tarafları buruktu. Çünkü Suriye'de huzur yoktu. Sağlanan bu huzur ortamı ve özellikle rejimin devrilmesi ile birlikte burada Suriyeliler aslında rüya gibi günler geçirdiler. Onlar için hayaldi. Onlar da bunu ifade ediyor.
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