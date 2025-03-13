Esad’a karşı direnmişti! Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’de
Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte hapishanelerde kalan binlerce mahkum serbest kaldı. O isimlerden biri de sivilleri bombalayın emrine uymayan pilot Ragid el Tatari'ydi. Suriye'deki işkence hapishanelerinde tam 43 yıl kalan Tatari, Başkan Erdoğan'ın elinden İyilik Ödülü aldı. Tatari yaşadıklarını ve Başkan Erdoğan'ın bölgedeki rolünü A Haber mikrofonlarına anlattı.
Suriye'de sivilleri bombalama emrine uymadığı için 43 yıl işkence hapishanelerinde kalan pilot Ragid el Tatari, Esad rejiminin devrilmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Başkan Erdoğan'ın elinden İyilik Ödülü alan Tatari yaşadığı zorlu süreci ve Başkan Erdoğan'ın bölgedeki rolünü A Haber'e anlattı.
"İNSANLARIN ARASINDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Tatari, "Eskiden olduğu gibi şimdide insanların arasında olmaktan mutluyum çünkü biz yaptığımız iyilikle insanların arasında bulunduk bir insanın çıkarı içinde değil bütün insanlığın çıkarı için hareket ettik ben aldığım ödül için çok mutluyum insanların arasında olduğum için çok mutluyum." dedi.
"SURİYE HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"
Esad'a karşı çıkarak katliama ortak olmayan Tatari, "Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bu hediyeyi almış biri olarak şunu söylemek isterim bu savaşı bitirmeye vesile olduğu için bütün Suriye halkı adına gönülden teşekkür ediyoruz bu bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
KATLİAM EMRİNE KARŞI ÇIKTI
Ragid el Tatari Suriye ordusunda görevli bir savaş pilotuydu. Ta ki Esad ailesinden Hama'daki sivilleri vurun talimatı gelene kadar. O zamanı anlatan Tatari, "Mahmu Nakkar ve Abdullaziz Abed iki pilot arkadaşımla kendi aramızda eğer bize sivil halkı vurmamız için emir gelirse biz başka bir ülkeye iltica etme kararı aldık iki arkadaşıma benden önce emir geldi onlar Ürdün'e kara yoluyla iltica ettiler. Onlardan bir hafta sonra bana bombalanacak yerlerin emri geldi ve planlamayı da benim yapmam istendi ben buna karşı çıktım ve bende arkadaşlarımın yanına iltica ettim." şeklinde konuştu.
SİVİL HALKI BOMBALAMADI
Ona verilen emirde sivillerin bulunduğu binaları vur emri gelmişti diğer arkadaşları gibi o da bunu yapmayacağını söyledi. Ragid, "Müslüman Kardeşler denen grup vardı o zaman o gruptan birinin ismini söylüyorlardı bize gidin bu adamı vurun diye bize yer olarak bir mahalleyi bildirdiler biz bu mahallenin içinde bu adamı nerede bulacağız dediğimde şu yanındaki binaları da vurun dediler biz bir süre sonra sadece o adamı değil orada yaşayan bütün halkı vurma emri olduğunu anladık o yüzden emirleri reddettik." dedi.
Ürdün'e kaçan pilot Tatari ve arkadaşları daha sonra geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü muhaberat onların ailelerini hiç boş bırakmadı tacizler ve gözetlemeler sonradan gözaltı kararlarına kadar ulaştı, onlarda aileleri için geri döndü. Emirlere uymamakla itham edildi ve 6 sene Suriye istihbaratının elinde hapiste tutuldu.
43 YILI HAPİSHANEDE GEÇTİ
Birçok askeri ve sivil hapishanede kalan Tatari, Tedmur ve Sedneya gibi hapishanelerde tutulan isimlerden biriydi. Birçok işkenceden geçen ve yıllarca hücrelerde kalan pilot Tatari son olarak Tartus'taki hapishanede kaldığını ve Esad'ın devrilmesiyle birlikte 43 yıllık esaret hayatının sona erdiğini anlattı.
Tatari, "Tartus'ta hapishanedeydik 8 Aralık 2024 tarihinde Esad'ın düştüğü haberi gelmeye başlamıştı. Sabah erken saatlerde hapishane müdürü geldi ve kapıları açtı o kapıları açtığında içeride silahlı bir güç yoktu oldukça şaşkındık. Açıkçası kapılar açıldığında özgürlük adına çok bir hissim yoktu çünkü mahkumiyet benim için 43 yıllık bir süreç olduğundan dolayı ben artık bunu normal bir hayat gibi görmeye başlamıştım." dedi.
"ERDOĞAN'I SURİYELİLER ÇOK SEVİYOR"
Duygularını A Haber mikrofonlarına anlatan Ragid el Tatari, Başkan Erdoğan için ayrı bir parantez açtı. Başkan Erdoğan'ın her zaman Suriye'nin üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı. Tatari, "Recep Tayyip Erdoğan dün bugün ve bundan sonra da Suriyeliler tarafından çok sevilen birisi. Ben Türk vatandaşı değilim ben Suriyeliyim ama Suriyeli gençlerin kalbinden geçen sevgiyi ifade etmek lazım, çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
KABUSUN BİTMESİNDE ERDOĞAN PAY SAHİBİ
Tatari, "Suriyelilerin genel görüşü şu şekilde; Recep Tayyip Erdoğan Esad'ın düşüşünde büyük etkisi var. Bunu herkes biliyor çünkü Esad'ın kardeşlerimize yaşattığı bir kabus gibiydi bunun bitirilmesinde en büyük pay sahibi Sayın Erdoğan'dı. Erdoğan, Suriyeli kardeşlerimize yapılan eziyeti hep gördü Esad'a bunu düzeltmesi için çağrı yaptı. Çağrılara Esad hep kulak tıkadı sonra olanlar oldu. Ülkeyi bütün musibetlerden kurtarma adına Tayyip Erdoğan üstüne düşen her şeyi yaptı." şeklinde konuştu.
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