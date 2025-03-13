Esad’a karşı direnmişti! Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’de

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SİVİL HALKI BOMBALAMADI

Ona verilen emirde sivillerin bulunduğu binaları vur emri gelmişti diğer arkadaşları gibi o da bunu yapmayacağını söyledi. Ragid, "Müslüman Kardeşler denen grup vardı o zaman o gruptan birinin ismini söylüyorlardı bize gidin bu adamı vurun diye bize yer olarak bir mahalleyi bildirdiler biz bu mahallenin içinde bu adamı nerede bulacağız dediğimde şu yanındaki binaları da vurun dediler biz bir süre sonra sadece o adamı değil orada yaşayan bütün halkı vurma emri olduğunu anladık o yüzden emirleri reddettik." dedi.

Ürdün'e kaçan pilot Tatari ve arkadaşları daha sonra geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü muhaberat onların ailelerini hiç boş bırakmadı tacizler ve gözetlemeler sonradan gözaltı kararlarına kadar ulaştı, onlarda aileleri için geri döndü. Emirlere uymamakla itham edildi ve 6 sene Suriye istihbaratının elinde hapiste tutuldu.