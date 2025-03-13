A Haber Lazkiyelilere mikrofon uzattı: Esad kalıntıları yeniden savaş istedi

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BİZ VE ALEVİLER KARDEŞİZ

- Genel Güvenlik'in misyonu sivilleri korumaktır ve onlar gerçekten de en iyi insanlardandır. Gerçek her zaman galip gelecektir ve Suriye devrimi zafer kazandı çünkü Suriye halkı adaletin yanındaydı. Zalim Beşşar Esad ve müttefiklerini yenen bir özgürlük devrimiydi.

Mevcut Suriye Genel Güvenlik güçleri bizim kardeşlerimiz, koruyucularımızdır. Onlar mezhepçiliğe karşı bir kalkan biz de onlar için hayatımızı feda etmeye hazırız. Biz ve Aleviler kardeşiz, çünkü bu kadim topraklarda uzun yıllardır birlikte yaşıyoruz.