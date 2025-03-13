A Haber Lazkiyelilere mikrofon uzattı: Esad kalıntıları yeniden savaş istedi
Devrik Esad rejimi güçleri, Suriye'nin Lazkiye kentinde yeniden kaos çıkarmaya çalıştı. Toplumu bölmeye çalışanlara tepkiyi ise Lazkiye halkı gösterdi. A Haber ekibi halka mikrofon uzattı.
Devrik Esad rejimi kalıntıları Suriye ordusunu hedef aldı. Mezhep temelli provokasyon yaptı. Oyunu bozan Suriye halkı ve askerleri oldu.
TEMAL İHTİYAÇLARDAN MAHRUM KALDI
Esad rejimi kalıntılarının saldırdığı altyapı tesislerinin gördüğü zarar nedeniyle Lazkiyeliler temel ihtiyaçlarından da mahrum kaldı. Peki bölge halkı yaşananlara ne diyor? A Haber ekibi Lazkiyelilere mikrofon uzattı.
İşte halkın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
- Hayat güzel, güvenlik istikrarlı ve insanlar alışveriş yapıyor. Her şey yolunda gidiyordu, ancak rejimin kalıntıları Genel Güvenlik güçlerinin genç üyelerine saldırdı ve onları öldürdü. Ancak güvenlik sağlandı ve hayat normale döndü. Şimdi durum mükemmel görünüyor, Allah'a şükür.
BİZ VE ALEVİLER KARDEŞİZ
- Genel Güvenlik'in misyonu sivilleri korumaktır ve onlar gerçekten de en iyi insanlardandır. Gerçek her zaman galip gelecektir ve Suriye devrimi zafer kazandı çünkü Suriye halkı adaletin yanındaydı. Zalim Beşşar Esad ve müttefiklerini yenen bir özgürlük devrimiydi.
Mevcut Suriye Genel Güvenlik güçleri bizim kardeşlerimiz, koruyucularımızdır. Onlar mezhepçiliğe karşı bir kalkan biz de onlar için hayatımızı feda etmeye hazırız. Biz ve Aleviler kardeşiz, çünkü bu kadim topraklarda uzun yıllardır birlikte yaşıyoruz.
ESAD'IN ARTIKLARI ESKİ VİDEOLARI SERVİS ETTİ
- Ben Türkmenim biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Esad'ın zamanında yaptığı videoları yeni gibi paylaşıyorlar. O zaman çekilen videoları şimdi yapıyor gibi göstermek istiyorlarmış.
Biz şu anda bir problem yaşamıyoruz. Olayların olduğu gün Esad'ın bir adamı binanın tepesine çıkıp herkese ateş açtı. Sonra askerler gelip aldılar onu.
GÜVENLİĞİMİZİ BOZAN İNSANLAR VAR
- Bir haftadır Lazkiye'de elektrik, su yok. Hala geceleri silah sesleri duyuyoruz ve insanlar bu trajik koşullar altında Ramazan ayında oruç tutuyorlar. Elektrik eskiden günde sadece yarım saat geliyordu ancak şimdi tamamen kesildi. Altyapının hasar gördüğünü söylüyorlar. Rejimin çöküşünün ardından barış ve mutluluk içinde yaşadığımızda bir zamanlar bizim için imkansız görünen bir rüya olan güvenliği bozan insanlar var. Genel Güvenlik'ten halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyoruz.
YENİDEN İNŞA EDİLMESİ İÇİN DAYANMALIYIZ
- Uzun yıllar elektrik ve su olmadan yaşadık ve kimse eleştirmeye veya konuşmaya cesaret edemedi. Şimdi özgürüz ve konuşup ihtiyaçlarımızı talep edebiliriz. Su ve elektrik de dahil olmak üzere normal hayata dönmenin zaman ve sabır gerektireceği kesin. Suriye'nin yeniden inşa edilebilmesi için dayanmalıyız.
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