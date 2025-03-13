Çöl tozu alarmı! Faydaları ve zararları ne? Adil Tek A Haber’de anlattı

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DON TEHLİKESİ VAR

Şöyle söyleyelim tabii ki daha önceki yıllarda olan şeyler bunlar. Bunların sıklıkları atmosfer daha hızlı hareket etmeye başladı. Çok daha süratli hareket ediyor. Yani bir taraf bir taraf çok ısınırken bir de aşırı ısınma peşinden aşırı bir soğuma. Temel basit söyleyeyim ben bunu; bir şeye enerji verdiğin zaman onun hareketliliği artar. Ama bu tabii ki bu hareketlilik dünya üzerine baktığımızda her tarafta homojen dağılmıyor. Bir taraf çok ısınırken bazen bazı bölgeler aniden işte bu hafta olacağı gibi soğumalar meydana gelebiliyor. Olağan şeyler olabilecek şeyler onu söyleyelim.

Ama çok hızlı değişecek. Buna hazırlıklı olmak lazım. Çiçekler açacak, don olayı yaşanacak yerler var. Özellikle Batı Karadeniz'e yani ülkemizin kuzey kesimlerinde don riskleri bulunuyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği yerler var.