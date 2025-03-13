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Çöl tozu alarmı! Faydaları ve zararları ne? Adil Tek A Haber’de anlattı

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 11:32 Güncelleme: 13.03.2025 11:36
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Çöl tozu alarmı! Faydaları ve zararları ne? Adil Tek A Haber’de anlattı

Bahar aylarının başlamasıyla beraber soğuk havanın sıcak hava ile yer değiştirmesi süreci başladı. Bunun neticesinde Ekvator rüzgarlarının etkisiyle çöl tozları Türkiye'ye ulaştı ve dün itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Peki hava kalitesi düşecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek değerlendirdi.

Türkiye'nin dünden itibaren 1 hafta boyunca Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altında kalacak. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren tüm yurtta 4 ile 8 derece arasında artacak. Bahar aylarının gelmesiyle beraber soğuk havanın sıcak hava ile yer değiştirdiği durumlarda bazen Arap Yarımadası bazen Afrika ve Sahra Çölü üzerinden havalanan çöl tozları güçlü ekvatoral rüzgârlarla beraber Türkiye ve Avrupa'ya kadar taşınıyor.

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Yüksek basınç sistemleri ve rüzgâr akımlarıyla taşınan bu tozlar hava kalitesinde de değişimlere yol açacak. Geçtiğimiz hafta Suriye üzerinden gelen toz bulutu Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de 3-4 gün etkili olmuştu.

Öte yandan Türkiye mart ayının başından bu yana bahar havasını yaşıyor. İstanbul'da hava sıcaklığı hafta sonu, yaz değerlerine ulaşıp 25 dereceyi görecek. Hatta pazar günü hava 30 dereceleri bulacak. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇÖL TOZLARI HAVA KALİTESİ DÜŞECEK

Adil Tek: Çöl tozları zaten doğal olarak normalde olan bir şey zaten. Yani doğanın kendi aktivitesi içerisinde olan şey. Zararlı tarafları da var faydalı tarafları da var. Yani tek başına değil. Yani ikisi aslında bir denge içerisinde. Siz mesela hava kalitesi ölçümünde PM 2,5 var, PM 10 var. Artık partiküler maddenin büyüklükleri aslında siz az önce bahsettikleriniz. O büyüklükler açısından çok yüksek değerlerde değiliz ama bu çöl tozları geldiği zaman evet partiküler madde açısından biraz daha sıkıntılı oluyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇÖL TOZLARININ FAYDALARI

Yani solunum yolları konusunda sıkıntı var ama bunun beraberinde yine çöl tozlarının içerisinde çok yüklü fosfor oluyor. Ve diğer mineraller var. Özellikle de tarımda, ziraatte ve yani o işte ağaçların gelişiminde çok önemli bir gübre bu. Yani o düşen bölgelerde verimliliği daha çok arttırıyor. Yine denizler üstünde denizlere düştüğünde planktonların beslenmesini arttırıyor ve balık popülasyonunun daha fazlalaşmasına sebebiyet veriyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KRONİK HASTALARA UYARI

Bizim bu günlerde biraz daha yani özellikle solunum rahatsızlıkları olanlar için dışarıya çok fazla çıkmamaları lazım veya maske kullanımlarında fayda var. Normal atmosferik sirkülasyon içerisinde zaman zaman bu tozlara ülkemizde maruz kalıyor. Şu ara ama bu günlerde özellikle Afrika'nın üzerinden kalkan toz bizi hemen hemen tüm Orta Doğu ile birlikte Avrupa'nın doğusunu, Rusya üzerine kadar bu sistem sarkıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Çöl tozları ile birlikte aynı zamanda bu hafta sıcaklıklar da aratacak. Hem toz geliyor beraberinde sıcaklıklar da geliyor. Hafta sonunda sıcaklık yerleri de 30 31 derecelere kadar da çıkacak tozla birlikte. İstanbul için biraz daha 26 27 derece 30 31 dereceler Kocaeli, Sakarya civarında görülecek. Adana'da yine 30 derecenin üzerine çıkıyor. Yine Ege'nin iç kesimlerde 30 derecelerin üzerinde olacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HAFTAYA 20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ama bu hafta öyle bir şeyler yaşayacağız ki yani toz peşinden yükselen sıcaklıklar ve pazar gününe kadar sıcaklıklar yükselmiş olacak ki geçtiğimiz haftaya göre bir 10-15 derecelik yükselme ama pazartesinden sonra tekrar kuzeyden gelen bir soğuk hava var. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 20 25 derece düşecek yani 3-4 gün içerisinde. Eksi değerler var önümüzdeki hafta kar yağışı konuşacağız.

Sakarya örneğinde pazar günü 31 derecelere çıkıyor. Önümüzdeki çarşamba, perşembe günleri Sakarya'da 5 derecelere kadar geliyor. Yani kar yağışı olacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DON TEHLİKESİ VAR

Şöyle söyleyelim tabii ki daha önceki yıllarda olan şeyler bunlar. Bunların sıklıkları atmosfer daha hızlı hareket etmeye başladı. Çok daha süratli hareket ediyor. Yani bir taraf bir taraf çok ısınırken bir de aşırı ısınma peşinden aşırı bir soğuma. Temel basit söyleyeyim ben bunu; bir şeye enerji verdiğin zaman onun hareketliliği artar. Ama bu tabii ki bu hareketlilik dünya üzerine baktığımızda her tarafta homojen dağılmıyor. Bir taraf çok ısınırken bazen bazı bölgeler aniden işte bu hafta olacağı gibi soğumalar meydana gelebiliyor. Olağan şeyler olabilecek şeyler onu söyleyelim.

Ama çok hızlı değişecek. Buna hazırlıklı olmak lazım. Çiçekler açacak, don olayı yaşanacak yerler var. Özellikle Batı Karadeniz'e yani ülkemizin kuzey kesimlerinde don riskleri bulunuyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği yerler var.

Çöl tozu alarmı! Faydaları ve zararları ne? Adil Tek A Haber’de anlattı
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Çöl tozu alarmı! Faydaları ve zararları ne? Adil Tek A Haber’de anlattı Çöl tozu alarmı! Faydaları ve zararları ne? Adil Tek A Haber’de anlattı Çöl tozu alarmı! Faydaları ve zararları ne? Adil Tek A Haber’de anlattı

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