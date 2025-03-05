Başkan Erdoğan'dan A Takımı'na "Terörsüz Türkiye" mesajı: Asla fırsat vermeyin

AK Parti'de geçtiğimiz haftalarda sona eren 8. Olağan Büyük Kongre sürecinin ardından Başkan Erdoğan ilk kez 'A Takımı'nı topladı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" konusunda önemli mesajlar verirken "40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Olağan Kongre süreci sonrası toplanan MYK'ya kurulan yeni başkanlıklara atanan üç isimle birlikte toplam dokuz genel başkan yardımcısı yeni görevleri ile ilk defa katıldı.