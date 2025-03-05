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Başkan Erdoğan'dan A Takımı'na "Terörsüz Türkiye" mesajı: Asla fırsat vermeyin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 09:32 Güncelleme: 05.03.2025 09:39
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Başkan Erdoğan’dan A Takımı’na Terörsüz Türkiye mesajı: Asla fırsat vermeyin

Başkan Erdoğan, yenilenen Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) ilk kez geçtiğimiz günlerde topladı. Erdoğan burada yenilenen A Takımı'na net mesajlar verirken; Terörsüz Türkiye konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Partisine süreçle ilgili 'Provokasyonlara asla fırsat vermeyin.' talimatında bulunan Erdoğan, terörün bitirileceği konusunun altını bir kez daha çizdi.

AK Parti'de geçtiğimiz haftalarda sona eren 8. Olağan Büyük Kongre sürecinin ardından Başkan Erdoğan ilk kez 'A Takımı'nı topladı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" konusunda önemli mesajlar verirken "40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Olağan Kongre süreci sonrası toplanan MYK'ya kurulan yeni başkanlıklara atanan üç isimle birlikte toplam dokuz genel başkan yardımcısı yeni görevleri ile ilk defa katıldı.

Başkan Erdoğan, MYK üyelerine Ramazan'da sahada olmaları yönünde uyarıda bulundu. (AA)Başkan Erdoğan, MYK üyelerine Ramazan'da sahada olmaları yönünde uyarıda bulundu. (AA)

AK PARTİ RAMAZAN'DA DA SAHAYA İNİYOR
Milliyet'in haberine göre yaklaşık 1,5 saat süren MYK toplantısı sırasında kongre süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Kongre sürecimizi yenilenerek ve tazelenerek tamamladık. Yeni dönemde parti yönetiminde görev alanlar olduğu kadar almayan arkadaşlarımız da oldu ama yeni oluşturduğumuz kadrolarla yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Ramazan ayı bu yüzden hepimiz için çok önemli bir fırsat, bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Daima sahada olun, vatandaşı yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı. Toplantıda bunların yanı sıra Teşkilat Başkanlığı, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıkları'nın Ramazan ayı boyunca yapacağı etkinlikler ve eylem planlarına ilişkin detaylar da anlatıldı. Ramazan ayı içerisinde milletvekilleri ile parti yöneticilerinin deprem bölgesinde yapacağı ziyaretlerle ilgili de bir program hazırlandı.

AK Parti MYK toplantısı 3 Mart 2025'te Genel Merkez'de yapıldı. (AA)AK Parti MYK toplantısı 3 Mart 2025'te Genel Merkez'de yapıldı. (AA)

A TAKIMI'NA NET MESAJ
MYK'nın en önemli ana gündem maddelerinden biri ise "Terörsüz Türkiye" konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığını toplantıda da vurguladığı ve "Terörsüz Türkiye" hedefine mutlak bir şekilde ulaşılacağının altını çizdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın süreçle ilgili "Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer yok." ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu doğrultuda herkesin gerekli titizliği ve özeni göstermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Hassas bir dil kullanın, ayrık dil kullananlara da müsaade etmeyin. Süreci ılımlı mesajlarla sürdürün, provokasyonlara asla fırsat vermeyin." dedi. Erdoğan ayrıca süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Muhalefeti ve iktidarıyla sürecin desteklenmesi önemli. 40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı."

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Başkan Erdoğan’dan A Takımı’na Terörsüz Türkiye mesajı: Asla fırsat vermeyin Başkan Erdoğan’dan A Takımı’na Terörsüz Türkiye mesajı: Asla fırsat vermeyin Başkan Erdoğan’dan A Takımı’na Terörsüz Türkiye mesajı: Asla fırsat vermeyin
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