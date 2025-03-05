Altın rekora yakın yatay seyrediyor! İslam Memiş A Haber’de yorumladı

Güvenli liman olan altında sert düşüşler sonra yatay bir seyir var. Ekonomik verilerin takip edildiği haftada altının durumu merak ediliyor.

Peki altında yön ne olacak? Altın hala en güvenli liman mı? Altın fiyatları ne olacak? Altın daha ne kadar düşecek? Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİK VERİ HAFTASI

İslam Memiş: Bu hafta ekonomik veri açısından oldukça yoğun bir hafta. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var yine cuma günü işsizlik verisi var. Trump'ın vergi yükümlülükleriyle alakalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yine ek gümrük vergileriyle alakalı piyasalarda bir gergin bekleyiş var. Hem veri açısından yoğun hem de açıklamalar açısından yoğun bir hafta bu hafta.