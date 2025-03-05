05 Mart 2025, Çarşamba
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Altın rekora yakın yatay seyrediyor! İslam Memiş A Haber’de yorumladı

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 13:49 Güncelleme: 05.03.2025 13:50
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Altın rekora yakın yatay seyrediyor! İslam Memiş A Haber’de yorumladı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu oldu ve altın fiyatları ile para piyasaları hakkında merak edilenleri anlattı. İşte tüm detaylar…

Güvenli liman olan altında sert düşüşler sonra yatay bir seyir var. Ekonomik verilerin takip edildiği haftada altının durumu merak ediliyor.

Peki altında yön ne olacak? Altın hala en güvenli liman mı? Altın fiyatları ne olacak? Altın daha ne kadar düşecek? Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

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EKONOMİK VERİ HAFTASI

İslam Memiş: Bu hafta ekonomik veri açısından oldukça yoğun bir hafta. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var yine cuma günü işsizlik verisi var. Trump'ın vergi yükümlülükleriyle alakalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yine ek gümrük vergileriyle alakalı piyasalarda bir gergin bekleyiş var. Hem veri açısından yoğun hem de açıklamalar açısından yoğun bir hafta bu hafta.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Tekrar bu vergi açıklamalarından dolayı ons altın tarafında tekrar 2 bin 900 dolar seviyesinin üzerine yükselişler gördük. Geçen hafta çok ciddi bir düşüş vardı 2 bin 835 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ons altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş görmüştük. Gram altında geçen hafta 195 liralık bir düşüş görmüştük. Şu anda 3472 lira fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında ancak bir tür daha düşüş bekliyoruz. Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YENİ FIRSAT KAPIYA GELİYOR

Önümüzdeki haftalarda veya bu hafta cuma günü Amerika'daki açıklanacak verilerden sonra tablo biraz daha netleşecek ama şu anda vergi tehditlerinin gerginliği var piyasalarda tekrar yükselen bir trend var ama teknik olarak tekrar mesela ons altın tarafında 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmalara kenarda beklemeye devam ediyoruz. Geçen hafta gram altın yatırımcısı yüzde 50 alım yapmıştı. Diğer yüzde 50'sini yine acele etmemesi gerekiyor ve önümüzdeki haftalarda o ons altın tarafındaki düşüşle birlikte gram altın tarafındaki yatırımcılar da yeni bir fırsat bulacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

4 BİN 500 TL BEKLENTİSİ

Elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki eğer nakite ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız araba almayacaksınız beklemeye devam edin. Nisan ayı itibariyle tekrar altın fiyatlarında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Mart ayında dinleniyoruz biraz daha düşüş var o düşüşler ve dinlenmeler bittikten sonra yine yaz aylarında özellikle Temmuz ayında 3700 3800 lira. Yılın ikinci yarısında 4000 4500 lira seviyesiyle alakalı öngörümüz beklentimiz yine devam ediyor. Bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler yine altın fiyatlarının 2025 yılında değer artacağını bize gösteriyor.

Altın rekora yakın yatay seyrediyor! İslam Memiş A Haber’de yorumladı
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Altın rekora yakın yatay seyrediyor! İslam Memiş A Haber’de yorumladı Altın rekora yakın yatay seyrediyor! İslam Memiş A Haber’de yorumladı Altın rekora yakın yatay seyrediyor! İslam Memiş A Haber’de yorumladı

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