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Bornova’nın yıllardır çözülemeyen çöp sorunu! Esnaf isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 11:30 Güncelleme: 06.03.2025 11:30
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Bornova’nın yıllardır çözülemeyen çöp sorunu! Esnaf isyan etti

İzmir Bornova'da toplanmayan çöpler artık dağ oldu. Bu yıllardır süren bir sorun ve esnaf isyan noktasına geldi.  A Haber ekinden Sefer Ayçe bölgede notları canlı yayında anlattı.

İzmir Bornova'da 2025 Türkiye'sine yakışmayacak görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ayakkabıcılar Sitesi içerisindeki çöp sorunu yıllardır devam ediyor ve çöp dağları giderek artıyor.

Bornova Belediyesi çevre vergisi almaya devam ederken çevreye zarar veren çöpleri toplamıyor ve ciddi tehlikeleri oluşmasına sebebiyet veriyor. Bölge esnafı da oldukça tepkili. Çıkan yangında işyerlerini kaybetmek üzere olanlar da vardı.

BORNOVA'NIN YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUNU!

2025 TÜRKİYESİNDE ÇÖP DAĞLARI

Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe şöyle aktardı:

Bornova'da 2025 yılında bir çöplüğün içerisindeyiz. Burası Bornova Ayakkabıcılar Sitesi. Biz yıllardır bu haberleri yapıyoruz ama burada değişen bir şey yok. Bornova Belediyesi buradan yıllardır bu çöpleri toplamıyor. Bornova Belediyesi çevre vergisi alıyor ama dediğimiz gibi şuradaki çöpler ne yazık ki toplanmıyor ve gerçekten de büyük tehlike var.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

İŞ YERLERİ SON ANDA KURTULDU

Burası gibi birçok noktada yani bu görüntüler gibi ayakkabıcılar sitesinin içindeki her yer çöplük içerisinde. Bütün kullanılan parçalar ortalarda duruyor. Bu parçalarının çoğunluğunun içinde petrol ve türevleri var. Geçen sene burada çok büyük bir yangın çıktı ve birkaç gün sonra söndürülebildi. İşte bu yangın ardından da iş yerleri büyük tehlike altında kaldı.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

BELEDİYE ÇÖPLERİ TOPLAMIYOR

İşte görüyorsunuz çöpler dağ şeklinde buradaki bütün maddeler buraya bırakılmış. Diğer illere bakıp araştırdığımızda birçok ilde bu çöpler toplanıyor. Ama Bornova Belediyesi yıllardır bu çöpleri toplamıyor. Otoban kenarından geçen birçok kişi bu çöpleri görüyor.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

BU NEREYE KADAR GİDECEK?

Dağ şeklinde olmuş vaziyette. Esnaf tepkili. İş yerleri tehlike içinde olduğu için bırakıp gideceklerini söylüyorlar. Ama dediğim gibi ne yazık ki yıllardır bu çöpler toplanmıyor. Çevre vergisi Bornova Belediyesi tarafından alınıyor ama ne yazık ki dediğimiz gibi burada bu çöpler alınmıyor.

Bornova’nın yıllardır çözülemeyen çöp sorunu! Esnaf isyan etti
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Bornova’nın yıllardır çözülemeyen çöp sorunu! Esnaf isyan etti Bornova’nın yıllardır çözülemeyen çöp sorunu! Esnaf isyan etti Bornova’nın yıllardır çözülemeyen çöp sorunu! Esnaf isyan etti
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