Bornova’nın yıllardır çözülemeyen çöp sorunu! Esnaf isyan etti

İzmir Bornova'da 2025 Türkiye'sine yakışmayacak görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ayakkabıcılar Sitesi içerisindeki çöp sorunu yıllardır devam ediyor ve çöp dağları giderek artıyor.

Bornova Belediyesi çevre vergisi almaya devam ederken çevreye zarar veren çöpleri toplamıyor ve ciddi tehlikeleri oluşmasına sebebiyet veriyor. Bölge esnafı da oldukça tepkili. Çıkan yangında işyerlerini kaybetmek üzere olanlar da vardı.

2025 TÜRKİYESİNDE ÇÖP DAĞLARI

Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe şöyle aktardı:

Bornova'da 2025 yılında bir çöplüğün içerisindeyiz. Burası Bornova Ayakkabıcılar Sitesi. Biz yıllardır bu haberleri yapıyoruz ama burada değişen bir şey yok. Bornova Belediyesi buradan yıllardır bu çöpleri toplamıyor. Bornova Belediyesi çevre vergisi alıyor ama dediğimiz gibi şuradaki çöpler ne yazık ki toplanmıyor ve gerçekten de büyük tehlike var.