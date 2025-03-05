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DEM Parti TBMM turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP'ye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 14:12 Güncelleme: 05.03.2025 14:41
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DEM Parti TBMM turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP’ye

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı 'silah bırakın ve örgütü lağvedin' çağrısı sonrası yeni bir süreç başladı. Terörsüz Türkiye yolunda adımlar atılırken DEM Parti de yol haritasını belirledi. Siyasi partileri ve Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmeyi planlayan DEM heyeti ziyaretlerine ilk olarak pazartesi günü CHP ile başlayacak. Ziyarette İmralı heyetindeki bazı isimler de katılacak.

İmralı'ya yapılan ziyaret sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendisini feshetsin" çağrısı sonrası süreç devam ediyor.

Teröristbaşı Öcalan PKK terör örgütüne silah bırakın çağrısı yaptı (AFP) Teröristbaşı Öcalan PKK terör örgütüne silah bırakın çağrısı yaptı (AFP)

ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI

DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta İmralı dönüşü kamuoyuna duyurduğu mektupta Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

120 NOKTADA HALKA BULUŞMA YAPILACAK

Öte yandan çağrı sonrası DEM Parti tüm örgütleriyle sahaya inecek ve 120 noktada halk ile buluşma gerçekleştirilerek sürecin detayları anlatılacak. Bu görüşmelerde itirazlar ve endişeler de dinlenecek. İmralı heyeti çalışmalarını DEM Parti yönetimi ile koordineli bir şekilde yapacak.

DEM HEYETİ ZİYARET TURUNA BAŞLIYOR

Yaşananlar öncesi TBMM'de ziyaret turuna çıkan DEM heyeti bunun bir benzerini yapma kararı aldı. İmralı heyetinin ayrıca Başkan Erdoğan'dan da randevu talep edeceği öğrenildi.

DEM Parti TBMM turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP’ye

İLK ZİYARET CHP'YE

DEM Parti eş genel başkanları ilk olarak pazartesi günü CHP'yi ziyaret edecek. Ziyarette İmralı heyetinde yer alan bazı isimlerin de olacağı kaydedildi.

DEM Parti’nin yol haritası netleştiDEM Parti’nin yol haritası netleşti DEM PARTİ'NİN YOL HARİTASI NETLEŞTİ

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DEM Parti TBMM turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP’ye DEM Parti TBMM turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP’ye DEM Parti TBMM turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP’ye
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