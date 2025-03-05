DEM Parti TBMM turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP’ye

Teröristbaşı Öcalan PKK terör örgütüne silah bırakın çağrısı yaptı (AFP)

ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI

DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta İmralı dönüşü kamuoyuna duyurduğu mektupta Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

120 NOKTADA HALKA BULUŞMA YAPILACAK

Öte yandan çağrı sonrası DEM Parti tüm örgütleriyle sahaya inecek ve 120 noktada halk ile buluşma gerçekleştirilerek sürecin detayları anlatılacak. Bu görüşmelerde itirazlar ve endişeler de dinlenecek. İmralı heyeti çalışmalarını DEM Parti yönetimi ile koordineli bir şekilde yapacak.

DEM HEYETİ ZİYARET TURUNA BAŞLIYOR

Yaşananlar öncesi TBMM'de ziyaret turuna çıkan DEM heyeti bunun bir benzerini yapma kararı aldı. İmralı heyetinin ayrıca Başkan Erdoğan'dan da randevu talep edeceği öğrenildi.