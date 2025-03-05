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DEM Parti’deki kritik toplantının perde arkası A Haber’de! İmralı’dan çarpıcı mesaj: 40 yıl önce Kürdün adı yoktu bugün belediyeleri var

DEM Parti'deki kritik toplantının perde arkası A Haber'de! İmralı'dan çarpıcı mesaj: 40 yıl önce Kürdün adı yoktu bugün belediyeleri var

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 05.03.2025 21:18
İmralı’dan 27 Şubat’ta yapılan çağrının ardından DEM Parti’de peş peşe kritik toplantılar düzenlendi. İl başkanları, PM ve MYK üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda, yeni sürecin yol haritası belirlendi. Toplantılarda İmralı’dan gelen, "40 yıl önce Kürdün adı yoktu, bugün belediyeleri var" mesajı dikkat çekti. Parti yönetimi, milletvekillerine ve belediye başkanlarına hassasiyet uyarısı yaparken, sürecin toplumsallaşması için il ve ilçelerde halk buluşmaları düzenleneceği vurgulandı. Toplantıların perde arkasına dair detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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DEM Parti’deki kritik toplantının perde arkası A Haber’de! İmralı’dan çarpıcı mesaj: 40 yıl önce Kürdün adı yoktu bugün belediyeleri var
40 yıl önce Kürdün adı yoktu bugün belediyeleri var!
"40 yıl önce Kürdün adı yoktu bugün belediyeleri var!"
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