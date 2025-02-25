Rusya-Ukrayna savaşı! Trump’ın hedefi madenler ve savaş sanayi

2022 yılının şubat ayında başlayan ve 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşından artık sona doğru geliniyor. ABD ve Rusya liderleri olumlu mesajlar vermeye devam ediyor. Topraklarını ve insanlarını kaybeden Ukrayna ise madenleri için ise pazarlıklar yapılıyor.

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna savaşı çok kanlı ve vahşi. Haftada binlerce insan ölüyor. Eğer kontrol altına alınmazsa Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilir. Ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz." açıklaması yaptı.