Rusya-Ukrayna savaşı! Trump’ın hedefi madenler ve savaş sanayi
3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonuna doğru geliniyor. Trump ve Putin tarafından olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın madenleri konusunda ise pazarlıklar sürüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
2022 yılının şubat ayında başlayan ve 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşından artık sona doğru geliniyor. ABD ve Rusya liderleri olumlu mesajlar vermeye devam ediyor. Topraklarını ve insanlarını kaybeden Ukrayna ise madenleri için ise pazarlıklar yapılıyor.
3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI
ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna savaşı çok kanlı ve vahşi. Haftada binlerce insan ölüyor. Eğer kontrol altına alınmazsa Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilir. Ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz." açıklaması yaptı.
MADENLER İÇİN PAZARLIK!
Rusya ise kazanımlarını korumak istiyor. Ukrayna lideri Zelenskiy ise ABD'ye gidecek ve madenler konusunda pazarlık masası kurulacak. Bölgedeki gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
ZELENSKİY'NİN SONU AB DÜŞÜŞÜ
Prof. Dr. Esat Arslan: Ukrayna ve AB'nin olmadığı bir süreç var. Burada aslında en sona söylenecek şeyi en başta söylemek gerekir. Bu durum Zelenskiy'nin sonu Avrupa'nın düşüşü demektir. Ateşkes görüşmeleri yapılıyor, Ukrayna'da yanan ateşi söndüreceksiniz Riyad'da Ukrayna olmadan ABD ile Rusya masaya oturuyor. Aslında bunun İstanbul'da olması daha iyiydi. Çünkü bu işin çerçevesi İstanbul'da ortaya konan anlaşma ile çizildi.
TÜRKİYE DEVLET AKLINI UKRAYNA'YA ÖĞRETTİ
Trump'ın açılımlarının ötesinde Zelenskiy'nin dışarıda kalmasının durumu var. Ukrayna'da seçim savaş nedeniyle ertelenmiş durumda. En erken zamanda bir seçim yapılması gerekir. Burada İstanbul anlaşması üzerinden yürümenin sonsuz faydaları var. Yazılı belge olarak Türkiye çok önemli bir devletleşme sistemini adeta Ukrayna öğretti. İstanbul anlaşması ile neler yapılacağını ortaya koydu.
UKRAYNA'NIN KAYIPLARI VE ZELENSKİY'NİN TEKLİFİ
Ukrayna 2014 yılında Kırım'ı kaybetti. Sonrasında Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporejya bölgeleri kaybedildi. Yani yüzde 25'ten fazla toprak kaybı var. Ukrayna'nın NATO ülkesi olmayacağı yine açıklandı. Ciddi kayıplar var. Zelenskiy ise NATO'ya girme karşılığında görevi bırakacağını açıkladı. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için sınır probleminin ortadan kalkması lazım bunun için de topraklarından vazgeçmesi gerekir. Ancak ABD Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini açıkladı. Burada bir barış gücü olacaksa da NATO'dan olmayacak.
MADENLERE GÖZ DİKTİLER
Trump geldikten sonra Ukrayna ilk olarak ABD'nin Hazine Bakanı oraya gitti. Burada hedef Ukrayna'nın elindeki kritik minerallerdir. Yani nadir elementleri istiyorlar. Burada çıkan madenlerden çok önemli olan lityum şu anda her yerde kullanılıyor. Nükleer santrallerde kullanılan madenler var. Bunları kullanmak için sistemler gereklidir. İşte şu anda tüm dünyanın Çin'e muhtaç olmasının sebebi budur.
TRUMP'IN GERÇEK YÜZÜ
Bir Ukrayna pastası var ve bunu Trump ile Putin bölüşüyor. Böyle bir karikatür de yapıldı. Burada da nadir elementleri görüyoruz. ABD Başkanı Trump Ukrayna'dan 500 milyar dolar talep ediyor. Ukrayna halkının 10 milyonu ülke dışına gitti. Sarışın mavi gözlüler Avrupa'da mülteci konumunda. Trump fosil yakıt üreticileri ile savaş sanayisinin karlarını maksimize eden bir isimdir.