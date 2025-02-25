Ramazan öncesi fırsatçılık! Devletin demir yumruğu kafalarında
Ramazan ayına sayılı günler kala gıda fırsatçıları yine vatandaşın cebine göz dikti. Başkan Erdoğan bu konuda 3 bakanlığa talimat verirken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, “Devletin demir yumruğu kafalarında.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine, dün Beştepe'de gerçekleştirildi. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan, "Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın, fırsatçılık peşinde koşanların para hırsı sebebiyle mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız, tamahkârların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler." dedi.
Erdoğan, "Denetim görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz ve yapacağız. Ramazan fırsatçılığının ekonomik bir mesele olmaktan ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Vatandaşlarımızın en temel şikâyetlerinden olan hayat pahalılığı konusunun müsebbiblerinden biri de yine bu açgözlü fırsatçılardır. Fırsatçılar, helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapıyor. Yangın olunca söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava biraz kurak gitse hemen suya, 1-2 gün kar yağdığında sebze ve meyveye zam yapan, mübarek günlerde vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara nefes aldırmayacağız Vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması önceliğimiz. Serbest piyasa demek başıbozukluk demek değil. Serbest piyasayı kuralsızlık olarak algılayanlara karşı gereken hukuki ve idari adımları atmayı sürdüreceğiz." sözlerini kullandı.
Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendiren Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Fırsatçılığa karşı gereken adımlar atılıyor. Devletin demir yumruğu kafalarında." dedi.
TALEP ARTINCA FIRSATÇILIK HORTLUYOR
Faruk Erdem: Talep arttığı zaman orada fırsatçılık hemen hortluyor. Ramazan geliyor. Neye talep artacak? Gıdaya talep artacak. Ramazan'dan bir gün önce marketlere gittiğin zaman kıtlık varmış gibi alışveriş yapıyoruz. Bak bizde de suç var. Bu stokçuluğu çok seviyoruz. Ne olacak ya? Et mi bitecek, süt mü bitecek, ekmek mi bitecek? Eve bir yığıyoruz onu. Aman işte mutfağımız boş kalmasın diye. O stokçuluk da yani bizim o talebimiz de bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürüyor. Onlar da fiyatı arttırıyorlar.
DEVLETİN DEMİR YUMRUĞU KAFALARINDA
Senin ihtiyacın var; Ramazan geliyor. İşte ne bileyim hurma alacaksın ne bileyim zeytin alacaksın peynir alacaksın. Fiyatına çok bakmıyorsun. Gerçekten bakmaz oluyorsun yani bir süre sonra. Buymuş diyorsun fiyatı ve alıyorsun. O adam da istediğini yazıyor etikete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği o kadar doğru ki hani bu artık ahlaki bir sorun yani ticari bir şey değil. Hani böyle bir kazanç yok. Böyle bir ticari durum yok. Hani ekonomiyle ticaretle açıklanacak bir durum değil tamamen ahlaki hırsızlık bir başkasının cebinden parayı çalma yöntemi bu ama diyor ki bak serbest piyasa demek başı bozukluk demek değildir. Devletin demir yumruğu bunların kafasında olacak.
FIRSATÇILAR AÇIKLANSIN! DOST DÜŞMAN BELLİ OLSUN
Kabine'de bu konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. İşte Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yandan vergi denetimleri bir yandan bu marketleri şudur budur gıda üreticilerinin denetimleri devam ediyor. Sürekli de ceza kesiyorlar ama hep bir önerimiz var yani bizim. Biz bilelim. Evet biz bilelim bu dostumuzu düşmanı.
FIRSATÇILIK İÇİN BAHANE ÇOK
İşte dediğim gibi hani Ramazan geldi, yağmur yağdı, çamur oldu. İşte yollar kapandı. Bahane çok. Şimdi senin talebin arttığı sürece bu adamlar da bu fırsatçılığı yapıyorlar. Şimdi bizim bunu denetlememiz mutlaka gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı da olmuştu. Yapmıyoruz yani az önce söyledim ya şikayette bulunmuyoruz. Piyasanın serbest olmaması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi hani bir süre sonra biz de işte ya Ramazan geldi. Dediğim gibi hurma alacaksın mesela diyelim. Çok da fiyatına bakmıyorsun. O bir acil ihtiyaç gibi gördüğün için biraz da fazla harcıyorsun.
TEK TIKLA ŞİKAYET
Ramazan'da daha çok tüketilen bütün gıdalarda bu var. Ama şimdi hükümette bu konuda bazı kolaylıklar sağladı. Şimdi yeni uygulamada biliyorsun cep telefonu var ya fahiş fiyatı gördün mü fotoğrafını çek Ticaret Bakanlığı'na gönder bu kadar. Yani kimse sana git karakola şikayet et de demiyor.