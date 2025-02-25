Ramazan öncesi fırsatçılık! Devletin demir yumruğu kafalarında

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DEVLETİN DEMİR YUMRUĞU KAFALARINDA

Senin ihtiyacın var; Ramazan geliyor. İşte ne bileyim hurma alacaksın ne bileyim zeytin alacaksın peynir alacaksın. Fiyatına çok bakmıyorsun. Gerçekten bakmaz oluyorsun yani bir süre sonra. Buymuş diyorsun fiyatı ve alıyorsun. O adam da istediğini yazıyor etikete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği o kadar doğru ki hani bu artık ahlaki bir sorun yani ticari bir şey değil. Hani böyle bir kazanç yok. Böyle bir ticari durum yok. Hani ekonomiyle ticaretle açıklanacak bir durum değil tamamen ahlaki hırsızlık bir başkasının cebinden parayı çalma yöntemi bu ama diyor ki bak serbest piyasa demek başı bozukluk demek değildir. Devletin demir yumruğu bunların kafasında olacak.