İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Suça ve suçluya geçit yok!

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ÇETELER NASIL FAALİYET GÖSTERİYORLAR ?

Öncelikle çete üyelerinin yaşları çok küçük. Genellikle 15-20 yaş arasındaki gençleri kandırarak onları suça özendirerek eylemlerine, faaliyetlerine katılmalarını sağlıyor bu çeteler. Ve onların da aslında daha az ceza alacaklarını da bildikleri için onları daha çok sahaya sürmeye ve bu eylemleri gerçekleştirmeye itiyorlar. Bu anlamda sosyal medyanın da çok yoğun bir etkisi olduğunu ifade etmekte fayda var. İşte o sosyal medya boyutuna da yine ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İlerleyen günlerde sosyal medyadaki faaliyetlere yönelik de çok sıkı çalışmalar göreceğiz ve bu örgütün faaliyetlerine artık yavaş yavaş son bulacağını ifade edebiliriz.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bir açıklaması vardı son zamanlarda konuyla ilgili. Yıldız, 'İstanbul'un huzuruna göz diken suçla kibirlenmeye çalışan şehir eşkıyaları bilmelidir ki bunun mutlaka hesabı sorulacak.' dedi.