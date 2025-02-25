İstanbul'da suç örgütlerine darbe! Suça ve suçluya geçit yok!
İstanbul polisi suç örgütlerine göz açtırmıyor. Çetelere darbe üstüne darbe vuruldu. Peki son dönemde yapılan operasyonlarda kaç çete nasıl çökertildi? A Haber çok özel görüntülere ulaştı. Muhabiriz Esra Akyürek çetelere karşı verilen mücadelenin detaylarını anlattı.
İstanbul'da suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı operasyonlar son iki ayda büyük bir ivme kazandı. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda birçok çete çökertilirken suçlular adalete teslim edildi.
Peki son dönemde yapılan operasyonlarda kaç çete nasıl çökertildi? A Haber çok özel görüntülere ulaşırken muhabiriz Esra Akyürek çetelere karşı verilen mücadelenin detaylarını anlattı.
OPERASYONLARIN BİLANÇOSU
Esra Akyürek: İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde genellikle motosiklet kullanarak suç işleyen çeteler vardı. Bu çetelerle ilgili mücadeleler çok yoğun bir şekilde devam ediyor ki Emniyet'in bu konudaki kararlılığı oldukça yoğun. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da konuyla alakalı sıkı talimatları var ve bu işin tamamıyla artık kökten bitirileceğini söyleyebiliriz ki son bir ay içerisine baktığımızda nasıl bir veriyle karşılaşıyoruz. Öncelikle bir ayda 56 operasyon gerçekleştirildi konuyla alakalı ve 313 şüpheli yakalanarak 223'ü tutuklandı ve 121 kurşunlama eylemi de aydınlatılmış oldu.
ÇETELER NASIL FAALİYET GÖSTERİYORLAR ?
Öncelikle çete üyelerinin yaşları çok küçük. Genellikle 15-20 yaş arasındaki gençleri kandırarak onları suça özendirerek eylemlerine, faaliyetlerine katılmalarını sağlıyor bu çeteler. Ve onların da aslında daha az ceza alacaklarını da bildikleri için onları daha çok sahaya sürmeye ve bu eylemleri gerçekleştirmeye itiyorlar. Bu anlamda sosyal medyanın da çok yoğun bir etkisi olduğunu ifade etmekte fayda var. İşte o sosyal medya boyutuna da yine ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İlerleyen günlerde sosyal medyadaki faaliyetlere yönelik de çok sıkı çalışmalar göreceğiz ve bu örgütün faaliyetlerine artık yavaş yavaş son bulacağını ifade edebiliriz.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bir açıklaması vardı son zamanlarda konuyla ilgili. Yıldız, 'İstanbul'un huzuruna göz diken suçla kibirlenmeye çalışan şehir eşkıyaları bilmelidir ki bunun mutlaka hesabı sorulacak.' dedi.
NEDEN MOTOSİKLET KULLANIYORLAR?
Ara sokaklarda kaçmaları çok daha hızlı oluyor. Plaka değiştirmeleri çok daha kolay oluyor. O plakaları sökmek belki saniyeler alabiliyor. İşte bu yüzden de daha çok motosikletli eylemler gösteriyorlardı ancak konuyla ilgili Emniyet güçlerinin yapmış olduğu son çalışmalarda da artık şehir içinde plakasız gezen herhangi bir motosiklete de izin verilmiyor. Bu anlamda özellikle ellerinde elbette ki silahlar var ki yapılan operasyonlarda çok ciddi silahlar da ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR?
En son yapılan bu son bir aylık operasyon sonucunda 283 tabanca 80 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet uzun namlulu silah, 11 adet av tüfeği, 6 adet suikast silahı ele geçirildi. Çeşit çeşit silahlara ulaşabiliyorlardı. Emniyet tarafından özellikle bu çetelere silah sağlayan gruplara da çok ciddi bir baskı var ve bu anlamda da artık yavaş yavaş bu örgütlerin silah bulması da zorlaşıyor. Kendilerine silah bulma anlamında zorluk yaşıyorlar.
Çete liderleri tarafından silahlarla herhangi bir gasp ya da iş yeri kurşunlama ve haraç dediğimiz olayları gerçekleştirmek için bu genç gruplar oluşturuluyordu.
BU GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE
Emniyetin bu anlamdaki operasyon görüntüleri de yine A Haber'de ilk kez ekrana geldi. Gördüğünüz gibi 2 genç çocuk var. Bunlar daha çok genç ve bu arada maskelerle, kasklarla eylem yapıyorlar.
Evde yapılan aramalarda da çok sayıda maske ele geçirildi. Yine onlar da görüntüler içerisinde var. Her yer de kamera ve MOBESE'ler var. Artık kaçmak çok zor özellikle Emniyet güçlerinden. Her bir noktada uzun süren saatler kamera çalışmaları gerçekleştiriyor. Birçok farklı noktadaki kameralar saatlerce inceleniyor ve o görüntüler sonucunda artık kaçmak da çok fazla mümkün değil. Yani ne kadar yüzleri kapansa da ne kadar kaskla birlikte kendilerini gizlemeye çalışsalar da artık bu çok da fazla mümkün değil gibi görünüyor.
ŞİKAYET SONRASI ANINDA DÜĞMEYE BASILIYOR
Evlerde dediğimiz gibi kasklar, maskeler, kar maskeleri ortaya çıktı. Müştekiler artık şunu da biliyor; şikayet ettikleri zaman şikayet edilen kişilerin bu örgüt çete üyelerinin kısa zamanda yakalandığını biliyorlar. Artık bu süreç oldukça kısaldı. Müştekiler şikayette bulundukları anda belki bir gün sonra belki bir hafta sonra ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalanıp gözaltına alınıyorlar.
Operasyonlar çok çetin bir şekilde gerçekleşiyor aslında çünkü içerideki gruplar silahlı olduğu için ekiplerde ona göre bir müdahale gerçekleştiriyorlar ve gördüğünüz gibi özel harekat ekipleri girdikleri noktalarda içer,deki kişileri gözaltına alıp adalete teslim ediyor.
Yine aynı şekilde organize ekipler şube müdürlüğü de bu anlamda yoğun bir çalışma gösteriyor. Ama burada şu çok önemli yaş aralığı çok küçük olduğu için ve sosyal medyada bir özendirme olduğu için özellikle bu anlamda önünü kesmek de çok önemli ki ekipler ve birimler bir arada çalışıyorlar bu anlamda hem Emniyet güçleri hem siber güçler birçok anlamda birlikte çalışıyorlar ve bunun da önüne geçecekler eminim ki birçok açılan hesaplar var konuyla alakalı özendirici paylaşımlar var.
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