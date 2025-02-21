Buzlu yollarda nasıl araba kullanmalı? Canlı yayında test
Türkiye’de soğuk havanın etkisiyle beraber yollar adeta buz pistine döndü. Peki karlı ve buzlu yollarda araç nasıl kullanılmalı? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar önemli bilgiler verdi.
A Haber ekipleri haber nöbetinde ve sadece İstanbul'da değil yurtta kar yağışının etkili olduğu birçok noktada gelişmeleri anbean aktarıyor. Karlı ve buzlu yollar için İstanbul Valiliğin bir uyarısı vardı. Özel araçlarla zorunlu değilse dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı.
Peki eğer zorunluluk varsa, karlı ve buzlu havalarda araç nasıl kullanılmalı? Herkesin merak ettiği sorunun cevabını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar önemli bilgiler verdi.
Çetin Büyükçınar: En çok yapılan hatalar kendi aracınız hazırlıklı değilse yola o araçla çıkmak. En büyük hata aslında bu. Nasıl ki biz kösele bir ayakkabıyla karda yürüyemeyeceksek kış lastiği olmayan bir araçla da bu hava şartlarında ne yazık ki emniyetli bir araç kullanamayız. Hadisenin başında bu geliyor. Ama buna rağmen kış lastiğinin kurtaramayacağı yerler de var. O bakımdan bir yol planı mutlaka yapılması gerekiyor.
Aracın kış şartlarına hazırlıklı olması derken bu içindeki cam suyuna kadar hazırlıklı olması gerekiyor. Antifrizli bir cam suyunun da olması gerekiyor. Bunu da mutlaka ekleyelim. Bakımlarının da yapılmış olması lazım. Biz yolumuza çıktık. Şimdi ara arterler sıkıntılıdır. Bir yol planı yaptık. Eğer biz bunu kurtaramayacak noktada sıkıntılar varsa hiç orada bir lastik izi görmüyorsak demek ki bizim burada bir kalma ihtimalimiz var. O halde hiç riske atmamak gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİNDE ÖZELLİKLE NASIL BİR SORUN YAŞANIYOR?
Kış lastiği de belirli bir ölçüye kadar tahammül edebiliyor oradaki kaygan zemine. Aynı zamanda şöyle hatalar da yapılıyor. Araç üzerinde bazı donanımlar var. Mesela ESP gibi bir donanım var. Bazı araçlarda manueldir bu. Bunu kapatmazsanız özellikle yokuş yukarı çıkan bir yolda sizi tutacaktır. Yani daha çok kaydıracaktır sizi. ESP ile böyle çok tatlı bir yokuşu bile çıkamazsınız.
CANLI YAYINDA TEST
Şu anda aracımız patinaj çekiyor. Dikkat ediyorsanız lastiklerin dolduğunu görüyorsunuz şu anda. O bakımdan ne kadar zorlarsa ne kadar patinaj çekerse o kadar başarısız olacak. Tabii şu anda lastik dişlerimizin arasını kar doldu. Dolayısıyla tercih etmek istediği yerler de karlı yerler olmalı. Çünkü araçların geçtiği yerler eğer ıslaklık oluşmadıysa donmuştur. Burada kayma ihtimali daha fazla. Yani donmada kayma ihtimali daha fazla ama kardan gidersek daha az. Eğer burası erimiş olsaydı zemin yani tekerlek izleri erimiş olsaydı o zaman orayı tercih edecektik. Karlı zeminde ivmelenip tekrar tekerlek izinden devam edebilir aslında.
SAĞA SOLA KAYDIRMA DOĞRU DAVRANIŞ MI?
Direksiyonu sağa sola çevirip gaza çok yükleniyor. Ne kadar fazla patinaj yaparsa dediğim gibi dişlilerin lastik dişlerinin arası buradan da gözüküyor. Kar dolduğu için bu kalkışlar yani yere sürtünme katsayısı çoğalıyor. O bakımdan da muhtemelen de ESP'si açık olması lazım. ESP açık olduğu zaman kayar.
SÜRAT VE TAKİP MESAFESİ!
Takip mesafesi. Yani çok ciddi anlamda büyük kazaların sebebi takip mesafesi. Çünkü şu şöyle düşünmek lazım. Bu hava şartlarında normalde bizim hızımızın yarısı kadar olması gerekirken yani 100'le gidiyorsak 50 olacak kesinlikle iki katı, belki de 3 katı takip mesafesi bırakmamız lazım ama İstanbul trafiğinde biraz arkadan protesto alabiliyoruz. Çok takip mesafesi bıraktığımız zaman hiç onları umursamayacağız. Ya sabırlı bir şekilde aramız açık olacak. Geçmek istiyorlarsa bizi geçsinler. Hiç fazla sürate gerek yok. Dediğim gibi eğer hasbelkader yola çıktıysak takip mesafemizi çok makul bırakmamız gerekiyor.