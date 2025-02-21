Buzlu yollarda nasıl araba kullanmalı? Canlı yayında test

A Haber ekipleri haber nöbetinde ve sadece İstanbul'da değil yurtta kar yağışının etkili olduğu birçok noktada gelişmeleri anbean aktarıyor. Karlı ve buzlu yollar için İstanbul Valiliğin bir uyarısı vardı. Özel araçlarla zorunlu değilse dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Peki eğer zorunluluk varsa, karlı ve buzlu havalarda araç nasıl kullanılmalı? Herkesin merak ettiği sorunun cevabını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar önemli bilgiler verdi.

Çetin Büyükçınar: En çok yapılan hatalar kendi aracınız hazırlıklı değilse yola o araçla çıkmak. En büyük hata aslında bu. Nasıl ki biz kösele bir ayakkabıyla karda yürüyemeyeceksek kış lastiği olmayan bir araçla da bu hava şartlarında ne yazık ki emniyetli bir araç kullanamayız. Hadisenin başında bu geliyor. Ama buna rağmen kış lastiğinin kurtaramayacağı yerler de var. O bakımdan bir yol planı mutlaka yapılması gerekiyor.

Aracın kış şartlarına hazırlıklı olması derken bu içindeki cam suyuna kadar hazırlıklı olması gerekiyor. Antifrizli bir cam suyunun da olması gerekiyor. Bunu da mutlaka ekleyelim. Bakımlarının da yapılmış olması lazım. Biz yolumuza çıktık. Şimdi ara arterler sıkıntılıdır. Bir yol planı yaptık. Eğer biz bunu kurtaramayacak noktada sıkıntılar varsa hiç orada bir lastik izi görmüyorsak demek ki bizim burada bir kalma ihtimalimiz var. O halde hiç riske atmamak gerekiyor.