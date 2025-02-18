Deprem sonrası bina güçlendirme! Maliyet hesabı A Haber’de
Deprem bölgesi Malatya'da ağır hasarlı binalar yıkılırken orta hasarlı binalarda güçlendirme işlemleri devam ediyor. Peki bina güçlendirme nedir ve nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan inşaat yüksek mühendisi Faruk Görünüş anlattı.
6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ile büyük bir felaket yaşadık. Tabii binalar hasar gördü ve ağır hasarlı binalar yıkıldı. Orta hasarlı az hasarlı binalar ise duruyor. O binalar yeniden kullanılabilmesi için güçlendiriliyor.
Peki güçlendirme çalışmaları nasıl yapılıyor? Güçlendirme maliyetli mi? Güçlendirme sonrası vatandaşlar rahatlıkla binalarında oturabilir mi? Merak edilen tüm soruların cevapları A Haber muhabiri inşaat yüksek mühendisi Faruk Görünüş verdi.
BİNANIN ALDIĞI HASARLAR
Faruk Görünüş: Bilindiği gibi her depremde binalarımız 3 hasar alıyor. Ya az hasarlı ya hasar orta hasarlı ya da ağır hasarlı oluyor. Ağır hasarlı binaları yıkıyoruz. Az hasarlı binaları onarıyoruz ama orta binaları güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle yöntem bu.
HANGİ YÖNTEMLER KULLANIYOR?
Şimdi orta hasarlı binalarda birçok güçlendirme yöntemi mevcut. Bunlardan bazılarından bahsetmek gerekir. FRP karbonla güçlendirebiliyoruz. Karbon bir malzeme ile taşıyıcı elemanları sarıyoruz. Buradaki inşaatta ise kolon mantolama dediğimiz güçlendirme çalışmasını yapıyoruz. Buradaki kolonun ebatı statik hesaplara göre yapılıyor. Tabii bunlar eski yönetmeliğe göre yapıldı. Yeni yönetmeliklerde özellikle perde beton şartları biraz ağır olduğu için yeniliği yönetmeliğe uygun hale getiriliyor binalar.
KOLON MANTOLAMA SİSTEMİ
Burada kolon mantolaması yapılıyor. İşte kolunu sıyırıyoruz. Tekrardan etrafına demir montajları yapıyoruz. Yine bu bağlantıları epoksi ile ankraj epoksi ile yapıyoruz. Özellikle gördüğünüz gibi burada L ankrajlar var. Bunların çalışmalarını yaptıktan sonra kalıbı kapatıp burada kendinden yerleşen beton dökerek bu elemanın kesitini büyütüyoruz. Statik hesaplarda bu elemanın kesitinin büyütülmesi gerektiği ortaya çıktığı için bu anlamda bunu yapıyoruz.
GÜÇLENDİRME MALİYETİ
Güçlendirme maliyetlerinde önemli olan yeniden yapım maliyetinin yüzde 40'ı geçmemesi gerekir. Bu çok önemli bir detaydır. Her bina güçlendirilir derler ama ben tabii buna çok katılmıyorum. Özellikle beton sınıfının 10 ve üzeri megapaskal dayanımında olan binaları biz güçlendirmelerini tavsiye ediyoruz ama 3 veya 4 megapaskal olan binalarda çok fazla güçlendirme tavsiye etmiyoruz. Çünkü ekonomik anlamda çok ciddi bir maliyet çıkıyor ve yüzde 40'ını aşıyor. Ama deprem bölgesine baktığımızda özellikle Malatya'da yüzde 7'ler ve yüzde 8'leri geçmiyor bunlar.