Deprem sonrası bina güçlendirme! Maliyet hesabı A Haber’de

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GÜÇLENDİRME MALİYETİ

Güçlendirme maliyetlerinde önemli olan yeniden yapım maliyetinin yüzde 40'ı geçmemesi gerekir. Bu çok önemli bir detaydır. Her bina güçlendirilir derler ama ben tabii buna çok katılmıyorum. Özellikle beton sınıfının 10 ve üzeri megapaskal dayanımında olan binaları biz güçlendirmelerini tavsiye ediyoruz ama 3 veya 4 megapaskal olan binalarda çok fazla güçlendirme tavsiye etmiyoruz. Çünkü ekonomik anlamda çok ciddi bir maliyet çıkıyor ve yüzde 40'ını aşıyor. Ama deprem bölgesine baktığımızda özellikle Malatya'da yüzde 7'ler ve yüzde 8'leri geçmiyor bunlar.