İmamoğlu'nun ahaber.com.tr'ye açtığı davaya ret! Mahkeme kararını açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ahaber.com.tr ve sabah.com.tr'ye karşı manevi tazminat davası açtı. 28 Mart 2024 tarihli haberlerde, İmamoğlu'nun terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerle görüşerek büyük miktarda para verdiği iddia edildi. Detayların X platformundaki bir hesaptan alındığına yönelik kaynak gösterilen haberlere ilişkin, İmamoğlu'nun avukatları haberde İmamoğlu'nun terörle ilişkilendirilmesinin kişisel hak ihlali olduğunu savundu. Turkuvaz Medya'nın avukatları ise haberin kaynak gösterilerek yapıldığını ve siyasi kişiliği nedeniyle İmamoğlu'nun eleştiriye açık olması gerektiğini belirtti. Mahkeme, İmamoğlu'nun davasını reddetti. İşte detaylar...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ahaber.com.tr'deki "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan Irak'ın kuzeyine uzanan kirli ittifakı deşifre oldu! Kandil'e 100 milyon dolar destek..." ve sabah.com.tr'deki "Ekrem İmamoğlu- DEM Parti- Kandil anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! "100 milyon dolar" detayı" isimli haberlere yönelik manevi tazminat davası açtı.
"İMAMOĞLU KANDİL İLE TEMASA GEÇTİ"
İmamoğlu'nun dava açtığı 28 Mart 2024 tarihli haberlerde Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti desteğini almak için hem terör örgütünün siyasi uzantısı ile hem de Avrupa'daki Kandil yöneticileri ile temaslarda bulunduğu yazıldı.
ahaber.com.tr'nin dava açılan haberine gitmek için tıklayınız
"YÜKLÜ MİKTARDA PARA VERİLDİ"
Haberlerde DEM desteği için terör destekçileri ile görüşüldüğünün altı çizilirken yüklü miktarda paralar verilerek uzlaşma sağlandığına dikkat çekildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDA TÜM DETAYLAR PAYLAŞILDI
Bu skandalın ayrıntılarının X üzerinden Kuşçubaşı Eşref isimli hesap tarafından tek tek paylaşıldığının yazıldığı haberde yapılan görüşmelerin detaylarına yer verildi.
Ayrıca haberde İmamoğlu'na yakın kişilerin bu süreci yönettiği ve bazı paraların İmamoğlu'nun siyasi hedeflerine ulaşması için kullanıldığı iddia edildi.
DAVA GÖRÜLDÜ
İmamoğlu ve avukatları ahaber.com.tr ve sabah.com.tr'ye yönelik dava açarken duruşma 15 Ocak 2025 tarihinde görüldü.
İmamoğlu'nun avukatları, gerçekleşen davada İmamoğlu'nun açık bir şekilde terör ile ihtisaklı olarak gösterilmeye çalışıldığını ve kişisel haklara saldırı yapıldığını iddia etti.
Turkuvaz Medya'nın avukatları ise haberde kişisel hak ihlalinin olmadığını belirtirken haberde kaynak gösterildiğinin altı çizildi. Ayrıca siyasi bir kişilik olan davacının eleştiriye açık olması gerektiğini vurguladı.
İMAMOĞLU'NUN TURKUVAZ MEDYA'YA AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ
Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti İmamoğlu'nun Turkuvaz Medya'ya açtığı davayı reddetti.