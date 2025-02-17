İmamoğlu’nun ahaber.com.tr’ye açtığı davaya ret! Mahkeme kararını açıkladı

ahaber.com.tr'nin ilgili haberdeki manşeti (ahaber.com.tr)

ahaber.com.tr'nin dava açılan haberine gitmek için tıklayınız

"YÜKLÜ MİKTARDA PARA VERİLDİ"

Haberlerde DEM desteği için terör destekçileri ile görüşüldüğünün altı çizilirken yüklü miktarda paralar verilerek uzlaşma sağlandığına dikkat çekildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA TÜM DETAYLAR PAYLAŞILDI

Bu skandalın ayrıntılarının X üzerinden Kuşçubaşı Eşref isimli hesap tarafından tek tek paylaşıldığının yazıldığı haberde yapılan görüşmelerin detaylarına yer verildi.

Ayrıca haberde İmamoğlu'na yakın kişilerin bu süreci yönettiği ve bazı paraların İmamoğlu'nun siyasi hedeflerine ulaşması için kullanıldığı iddia edildi.