Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’dan Irak’ın kuzeyine uzanan kirli ittifakı deşifre oldu! Kandil’e 100 milyon dolar destek...

BOĞAZ MANZARALI OTELDE SAATLERCE GÖRÜŞTÜLER

Bu görüşmelerin ardından 8 Aralık 2023'te HDP'li yönetici Azad Barış ve Resul Emrah Şahan, Barbaros Bulvarı'nda Boğaz manzaralı bir otelde saatlerce görüşmüşler. İnkar etmesinler edemezler. Görüşme sırasında ikili İstanbul seçimlerinde nasıl ortak hareket edebileceklerini detaylıca konuşmuşlar, ikisi de yazılı olarak her şeyi kendi taraflarına aktarmış. Görüşme sırasında Resul Emrah Şahan, Azad Barış'a yüklü miktarda Avro cinsinden bir para teslim etmiş. Bunu Şahan tarafı biliyor ama DEM Parti tarafının bu paradan haberi yok. Görüşmeden sonra Azad Barış, DEM Parti Meclis Üyesi ve Van vekili Tayip Temel'e tüm görüşmeyi detaylıca aktarmış. Tek bir kısım hariç. Aldığı yüklü miktarda para konusunda hiçbir cümle kurmamış.

PARALAR DEM'İ İKNA ETMEK İÇİN O ŞAHSINA VERİLDİ

Çünkü o para ve sonrasında verilecek paralar Azad Barış'ın DEM'i ikna etmesi için şahsına verilmiş Avrolar. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Azad Barış ve Resul Emrah Şahan 10 Aralık 2023'te bu seferde Caddebostan'da bir araya gelmişler.

Bu görüşmenin ardından Azad Barış hem Tayip Temel ile hem de DEM Parti Tunceli vekili ve Örgütlenmeden Sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü ile detaylı görüşmeler gerçekleştirmiş.