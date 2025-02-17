İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis talebi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye sözleri nedeniyle yeni bir iddianame hazırlandı. İmamoğlu'nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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