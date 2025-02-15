Gram altında rekor tahmin! İslam Memiş’ten A Haber’de yatırımcıya uyarı

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ALTINDA REKOR TAHMİN!

Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yine yeni rekorlara hazırlıklı olmak lazım. Bu yılla alakalı gram altın tarafında yılın ikinci yarısıyla alakalı 4 bin 000, 4 bin 500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz vardı. Bu beklentilerimizi halen korumaya devam ediyoruz ve ons altın tarafında yine bu yıl 3 bin 50, 3 bin 080 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz vardı. Bu beklentimizi halen korumaya devam ediyoruz. Kısa vadeli bir geri çekilme, bir dinlenme, bir kar satışı ama sonrasında tekrar yükselen bir trend karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum.