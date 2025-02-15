Gram altında rekor tahmin! İslam Memiş’ten A Haber’de yatırımcıya uyarı
Dünyada süren savaşlar, jeopolitik gerilimler ve liderlerin söylem savaşı nedeniyle güvenilir liman olan altında rekor üstüne rekor gelmeye devam ediyor. Son dönemlerin en hareketli günlerini yaşayan altının gramı 3 bin 500 TL'ye dayandı. Peki beklentiler ne yönde? Yatırımcıların merak ettiği soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
Her zaman güvenilir liman olarak görülen altın son günlerdeki yükselişi dikkat çekiyor. Gram altın haftayı rekor seviyede kapattı. A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya "acele etmeyin" uyarısı yaptı.
İslam Memiş, ons altının yüzde 1,5 civarında bir satışla 2 bin 885 dolar seviyesinden haftayı tamamladığını belirtip hafta içinde 2 bin 936 dolara kadar yükselen ons altında kar satışlarının etkili olduğu ifade etti. Peki altının son durumu ne? Bundan sonraki seyir ne yönde ilerleyecek? İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı.
ONS ALTINDA DÜŞÜŞ
İslam Memiş: Altın fiyatları kar satışıyla haftayı tamamladı. Ons altın tarafında yüzde 1,5 civarında bir satış gördük ve 2 bin 885 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Ama hafta içinde 2 bin 936 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
KISMI GERİ ÇEKİLME
Özellikle kar satışlarının burada etkili olduğunu gözlemliyoruz ve şu an itibariyle serbest piyasalarda gram altın 3 bin 441 lira seviyesinde. Hafta içinde 3 bin 473 lira seviyesine kadar yükselmişti. Burada da ons altın gerileyince gram altın tarafına da kısmen bir geriye çekilme gördük. Yine kısa vadede kar satışlarının devam etme olasılığı güçlü. Yine ons altında 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmalarda 2 bin 770, 2 bin 720 dolar seviyesine kadar bu satış baskısının devam etme, düzeltme hareketlerinin devam etme olasılığı güçlü ve gram altında da kısmen bir geri çekilme olabilir.
ALTINDA REKOR TAHMİN!
Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yine yeni rekorlara hazırlıklı olmak lazım. Bu yılla alakalı gram altın tarafında yılın ikinci yarısıyla alakalı 4 bin 000, 4 bin 500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz vardı. Bu beklentilerimizi halen korumaya devam ediyoruz ve ons altın tarafında yine bu yıl 3 bin 50, 3 bin 080 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz vardı. Bu beklentimizi halen korumaya devam ediyoruz. Kısa vadeli bir geri çekilme, bir dinlenme, bir kar satışı ama sonrasında tekrar yükselen bir trend karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum.
BOZDURMAK İÇİN ACELE ETMEYİN
Gram altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimiz devam ettiği için yine gram altın yatırımcısı yine her fırsatta almaya devam etmeli. Yani özellikle elinde altın bulunduran yatırımcısına da bozdurmak için aceleci davranmayın. Çünkü önümüzdeki aylarda bu yükseliş trendi tekrar devam edeceğini söyleyebilirim. Yine ons altın tarafında da kısmen bir geri çekilme beklediğimiz için dolarla altın alacak vatandaşlarımız da biraz daha beklemelerini söyleyebilirim. Çünkü bu düzeltme hareketleri, kar satışları tamamen bitmeden tekrar alım yönlü aceleci davranmamak lazım. Alacaklar da beklemeli, satacaklar da beklemeli. Şu anda o düzeltme hareketlerini beklemeye devam ediyoruz.
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