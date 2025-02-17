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Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan A Haber'de deprem uyarısı: Fay hattı 500'ün üzerinde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.02.2025 13:37 Güncelleme: 17.02.2025 14:37
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Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan A Haber’de deprem uyarısı: Fay hattı 500’ün üzerinde...

Bingöl'de meydana gelen 4.8'lik depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki depremlere ilişkin konuşan Prof. Dr. Ersoy, Türkiye'de deprem üreten fay hattının 500 değil bunun üzerinde bir rakam olabileceğini belirterek, 'Normalde 1 yılda 22 bin deprem olması gerekir ancak 100 bin deprem meydana geldi. Yani 4 yılda olması gereken deprem 1 yıla sıkıştı' dedi.

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin A Haber'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 500 olarak genel kabul gören fay sayısının bunun üstünde bir rakam olabileceğine dikkat çekti. Artçıların devam edeceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "1 yılda 22 bin deprem olması gerekir ancak 100 bin deprem meydana geldi yani 4 yılda olması gereken deprem 1 yıla sıkıştı." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE HANGİ FAY HATLARI HAREKETLİ?

"DEPREMLERİN HANGİ BÖLGEDE OLACAĞINI BİLİYORUZ AMA..."

Depremlere ilişin daha çok çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ersoy, söz konusu çalışmaların AFAD tarafından Maden Tetkik Arama Enstitüsü'ne (MTA) verildiğini belirtti. Ersoy, "Biz hangi bölgede deprem olacak biliyoruz ancak ne büyüklükte ve hangi zamanda onu bilmiyoruz. Eğer yeni bilgilerle birlikte bu işi tekrar gözden geçirirsek daha etkili bir söylem olacak." ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin konuştu / EKRAN GÖRÜNTÜSÜDeprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin konuştu / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

SANTORİNİ ADASINDAKİ VOLKANİK FAALİYETLER

Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen Bingöl depreminde sonra Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin konuşan Prof. Dr. Ersoy, "Bu bölge çok sabıkalı bir yerdi ki, bu Türkiye'yi de ilgilendiren bir durum. 3 yunan adası devasa bir volkanik sistemdir. Bu adalara yakın olan Bodrum ve civarından biz 1995 ile 1997 arasında da yine deprem hareketliliği yaşadık." diyerek 5.3'e varan devamlı depremler meydana geldiğini bildirdi.

Ersoy, Doğu Anadolu fay hattında fay sayısı uyarısında bulunarak ʺdaha fazla varʺ dedi. / EKRAN GÖRÜNTÜSÜErsoy, Doğu Anadolu fay hattında fay sayısı uyarısında bulunarak ʺdaha fazla varʺ dedi. / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ÖNCE SICAK SU VE GAZ!

"Santorini adasında volkanik faaliyet olabilirse püskürmeden ziyade önce hidrotermal sıcak su ve gaz çıkışları olabilir." diyen Ersoy, en son aşamada kül ve lav çıkışının olabileceğini, bunu bir doğum sancısına benzeterek anlattı.

Kıyı kesimlerinde volkanik faaliyetlere ilişkin açıklama / EKRAN GÖRÜNTÜSÜKıyı kesimlerinde volkanik faaliyetlere ilişkin açıklama / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

AFAD'ın girişimleri neticesinde Türkiye'de siren sistemleri kurulduğuna dikkat çeken Prof Dr. Ersoy, olası bir tsunami riskine karşı alınan bir dizi önlemler olduğunu söylese de, "Kıyılarımıza gelecek bir tsunami dalgası için Ege Denizinin altında bir denizaltı heyelanının olması gerek. Heyelan olmazsa bile büyük bir deprem beklemiyorum. Bu da tsunami riskini azaltır." diyerek cümlelerini sonlandırdı.

Gece yarısı Bingöl’de depremGece yarısı Bingöl’de deprem GECE YARISI BİNGÖL'DE DEPREM

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan A Haber’de deprem uyarısı: Fay hattı 500’ün üzerinde... Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan A Haber’de deprem uyarısı: Fay hattı 500’ün üzerinde... Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan A Haber’de deprem uyarısı: Fay hattı 500’ün üzerinde...
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