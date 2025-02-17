Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan A Haber’de deprem uyarısı: Fay hattı 500’ün üzerinde...

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin A Haber'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 500 olarak genel kabul gören fay sayısının bunun üstünde bir rakam olabileceğine dikkat çekti. Artçıların devam edeceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "1 yılda 22 bin deprem olması gerekir ancak 100 bin deprem meydana geldi yani 4 yılda olması gereken deprem 1 yıla sıkıştı." diye konuştu.

"DEPREMLERİN HANGİ BÖLGEDE OLACAĞINI BİLİYORUZ AMA..."

Depremlere ilişin daha çok çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ersoy, söz konusu çalışmaların AFAD tarafından Maden Tetkik Arama Enstitüsü'ne (MTA) verildiğini belirtti. Ersoy, "Biz hangi bölgede deprem olacak biliyoruz ancak ne büyüklükte ve hangi zamanda onu bilmiyoruz. Eğer yeni bilgilerle birlikte bu işi tekrar gözden geçirirsek daha etkili bir söylem olacak." ifadelerini kullandı.