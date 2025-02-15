AK Parti'de kongreye doğru! AK Parti’de A Takımı ne zaman şekillenecek?
AK Parti 23 Şubat'taki 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlanıyor. Bin 607 delegenin oy kullanacağı kongrede partinin en yetkili organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belirlenecek. Ama daha da önemlisi MYK'daki değişiklik, Kabine revizyonu için bazı sinyaller de vermiş olacak. AK Parti'de kongreye doğru son hazırlıklar neler? Kulislerde neler konuşuluyor? Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
AK Parti, 23 Şubat'taki 8. Olağan Büyük Kongre'ye doğru hızla ilerlerken, kulislerde partinin geleceğini şekillendirecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve MYL ile olası Kabine revizyonlarına dair tartışmalar yoğunlaşmış durumda.
Ankara'dan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik beklentileri ve muhtemel senaryoları canlı yayında anlattı. Muhabirimiz Rüya Akkuş MYK değişim oranının yüzde 55 olabileceğini söylerken Kabine revizyonu için eylül ayını işaret etti. Bunun yanında Başkan Erdoğan listeleri belirlemek için bu hafta mesaisini parti çalışmalarına ayıracak.
KRİTİK SÜREÇ! PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ
Rüya Akkuş'un Ankara'dan aktardıkları: Özellikle MYK'da beklentisi olanlar bununla birlikte Kabine'de bir beklentisi olanlar için son bir haftalık kritik sürecin başladığını söylemek mümkün. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel bütün programlarına ilişkin iptallerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı bu hafta bütün mesaisini listeler üzerinde yapacak olduğu değişikliğe harcayacak. Bu yüzden de kendisi pazartesi günü Ankara'ya gelecek ve Ankara'da tamamıyla parti içi mesaisini harcayacak.
AK PARTİ'DE GÖZLER MYK'DA
Bu hafta kadın kollarının ve Gençlik Kolları'nın MKYK'ları var. Onlara katılımı gerçekleşecek. Bir iki programı olabilir. Zelenski gelebilirim demişti Türkiye'ye. O gelebilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tamamıyla liste üzerinde çalışmalarını gerçekleştirmesini bekliyoruz. MKYK listesi belirlenecek. 17 kişiden oluşan MYK'nın içerisinde olmak yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Takımı'nın içerisine girmek daha da önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı parti içi kararları alırken daha çok MYK'sı ile bir araya geliyor. Dolayısıyla gerçekleştirilen 15 günde bir araya gelinen o toplantılar zaman zaman gerçekleştirilen özel görüşmeler MYK'sı ile kurduğu ilişkiler çok daha farklı. Bu yüzden MK içerisinde olmak genel başkan yardımcısı sıfatını elde edebilmek çok daha kıymetli AK Parti'de.
YÜZDE 55 ORANINDA DEĞİŞİM Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görevi kimlere verecek? İşte buna ilişkin yapacak olduğu görevlendirmeler dikkatleri çekecek. Geçtiğimiz yıllarda da değişiklikler yapılmıştı ama 7. Olağan kongreye bakacak olursak aslında çok büyük bir oynama gerçekleşmemişti. Genelde isimler yerlerini korumuşlardı. Beklenti ne olacak aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Asya turu dönüşü uçakta bu soru soruldu. Şu anda da arkadaşlarının çalışmasından memnun olduğunu ifade etti. Şimdi bunu şöyle değerlendirmek mümkün. Hem çalışmalarından dolayı arkadaşlarını bir teşekkür gibi görülebilir. Diğer bir taraftan koltuklar kalacak gibi yorumlanabilir ama diğer bir açıdan da bakacak olursak bu zamana kadar teşkilatlarda yüzde 55 yüzde 55 oranlarında değişiklikler gerçekleştirdi yapılan kongrelerde benzer bir değişikliğin yapılması bekleniyor ki o değişim beklentisi karşılanabilmiş olsun.
SÜRPRİZ VE ŞAŞIRTICI OLMAZ
Bu yüzden de bizim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz koltuklarında görmeye alışık olduğumuz çok uzun zamandır AK Parti kadrolarında o genel başkan yardımcılığı sıfatını taşıyan kişilerin de aslında değişmesi bekleniyor. Bunu yenilik olarak da değişiklikler gerçekleşebilir. Bunlar da aslında AK Parti için sürpriz ve şaşırtıcı olmayacaktır deniliyor. Bu da beklentiler içerisinde.
BAKANLIKLIKLARDA KRİTİK 2 YIL
Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki temaslarında yurt dışı ziyaretlerinden bir tanesinde dönüşünde demişti ki Kabine'yi de değiştireceğim. Genelde şöyle olurdu MYK'yı değiştirmesinden öncesinde veya sonrasında Kabine'de bir revizyon gerçekleştirilirdi ve bu değişiklik de şaşırtıcı olmazdı. Ama burada bir dikkati çekmemiz gereken husus söz konusu. Bakanlıkların çzlük haklarının tasdik edilebilmesi için o haklarını özlük haklarını alabilmeleri için 2 yıllık görev sürelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu da seçimlerle paralel gibi göreve geldikleri düşünecek olursak haziran ayında gerçekleşecek. Çünkü Kabine o zaman kurulmuştu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim ki 23 Şubat'ta MYK'sını değiştirdi ama mart ayında Kabine revizyonu yaptı. Bakanların çoğunun özlük hakları gerçekleşmediği için erken bir değişiklik olması yönünde bir beklenti Ankara'da henüz gerçekleşmiş değil.
KABİNE EYLÜL AYINA KALABİLİR
Yani biraz daha Haziran sonrasına kalması yönünde Kabine değişikliğinin gerçekleşmesi bekliyor diyebiliriz. Hatta bazı çevreler bunun biraz daha eylül ayına kalması yönünde de konuştuğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman şubat dendi. Zaman zaman nisan dendi. Sonra haziran dendi. Şimdi eylül konuşulmaya başlandı. Aslında bu biraz daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesine nasıl baktığına yönelik olarak da değişiyor diyebiliriz. Konuşulan bakanlıklar bazen iki bakanlık bazen 4 bakanlık bazen 5 bakanlık diye artıyor. Bu da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine ihtiyaç gördüğü revizyon yapmak istediği alanlarla bağlantılı. Bunlar da yine sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bildiği ve sadece onun karar verebileceği yerler elbette.
BAŞKAN ERDOĞAN İLK TOPLANTISIN YAPIYOR
Ankara'da bu hafta kritik bir hafta özellikle koltuk beklentisi olanlar için AK Parti'de buna da Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi karar verecek pazar günü geldiğinde kongre gerçekleşecek. Bir MKYK listesi ortaya çıkacak. Aynı gün MYK listesinin kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Bir gelenek oluştu aslında son iki kongrede de o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'sını da topluyordu. Bir değişiklik olmazsa biz aynı gün MYK'yı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplamasını ve o genel başkan yardımcılarının kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz.