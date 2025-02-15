AK Parti’de kongreye doğru! AK Parti’de A Takımı ne zaman şekillenecek?

AK Parti, 23 Şubat'taki 8. Olağan Büyük Kongre'ye doğru hızla ilerlerken, kulislerde partinin geleceğini şekillendirecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve MYL ile olası Kabine revizyonlarına dair tartışmalar yoğunlaşmış durumda.

Ankara'dan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik beklentileri ve muhtemel senaryoları canlı yayında anlattı. Muhabirimiz Rüya Akkuş MYK değişim oranının yüzde 55 olabileceğini söylerken Kabine revizyonu için eylül ayını işaret etti. Bunun yanında Başkan Erdoğan listeleri belirlemek için bu hafta mesaisini parti çalışmalarına ayıracak.

KRİTİK SÜREÇ! PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Rüya Akkuş'un Ankara'dan aktardıkları: Özellikle MYK'da beklentisi olanlar bununla birlikte Kabine'de bir beklentisi olanlar için son bir haftalık kritik sürecin başladığını söylemek mümkün. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel bütün programlarına ilişkin iptallerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı bu hafta bütün mesaisini listeler üzerinde yapacak olduğu değişikliğe harcayacak. Bu yüzden de kendisi pazartesi günü Ankara'ya gelecek ve Ankara'da tamamıyla parti içi mesaisini harcayacak.