AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de Özgür Özel'e sert tepki: Netanyahu'nun sözcülüğünü yaptı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özel'e yüklendi. Çelik yaptığı açıklamada Özel'in CHP'yi yönetemeyip AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaptığını ifade etti. Öte yandan Özel'in enerjisini CHP içinde bitmek bilmeyen iç kaosa harcamasını tavsiye eden Çelik 'Sn Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de 'eş genel başkan' gibi davrananları kontrol altına almalıdır.' dedi. Çelik, öte yandan A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir." ifadesini kullandı.
"KENDİ PARTİSİNİ YÖNETEMEYİP SALDIRIYOR"
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na saldırdığını belirtti.
"Sayın Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza, siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz" düşüncesini dile getiren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"ÖZGÜR ÖZEL AMATÖR LİGDE"
"Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var; Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir.
Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Sayın Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, 'minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker' dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır. Sayın Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir."
"ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT VER"
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmesi ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcaması gerektiğini belirterek, "Sayın Özel ilk olarak kendinden önceki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de 'eş genel başkan' gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır." görüşünü paylaştı.
ÖMER ÇELİK A HABER'DE
AK Parti Sözcüsü Çelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Son günlerde CHP içerisinde ciddi krizler var. Eski genel başkanın şimdiki genel başkana karşı iddiaları var. CHP içinde güya cumhurbaşkanı adaylarını belirlemekle ilgili canhıraş bir mücadele olduğu görülüyor. Ama tüm bunların sebebi mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve ekibinin CHP'yi yönetmek konusunda ciddi bir siyasi cari açıkla karşı karşıya kalmalarından kaynaklanıyor.
"İÇ TARTIŞMALARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
O zaman da Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırarak, AK Partimize, Cumhur İttifakımıza saldırarak kendilerince kendi iç tartışmalarını örtbas etme yoluna gitmeye çalışıyorlar. Biz normal siyasi polemikler çerçevesinde gereken cevapları veriyoruz. Ama son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün ömrünün belki de en temel noktalarından biri olan Gazze meselesinde Filistin meselesinde samimiyetini sorgulamaya kalkan son derece saçma, dayanaksız ve bir takım siyasi adaptan yoksun cümlelerle bir takım ifadelerde bulunuyorlar.
Trump'ın Gazzelileri Gazze'den sürme şeklinde bazı açıklamaları oldu biz ABD yönetiminin bu tutumunun hiçbir şekilde uluslararası hukuk açısından meşru olmayacağını ifade ettik. Bunun soykırım siyasetini teşvik etmek olduğunu ifade ettik. Hiçbir şekilde Filistin halkının yerinden uzaklaştırılamayacağını, Cumhurbaşkanımızın BM başta olmak üzere bütün platformlarda yaptığı konuşmalarda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip entegre bir Filistin devletinin kurulmasını siyasi ideallerinin en başına koyduğunu ifade ettik.
"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYANIN EN TECRÜBELİ LİDERİDİR"
Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak Trump'a cevap verdi vermedi cinsinden bir polemik yürütmeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyetinin bütün politikalarını tayin etmektedir. Şimdiye kadar da uluslararası diplomaside pek çok alanda muhataplarıyla çeşitli meseleleri yürütmüştür ve bu nettir. Demokratik yolla seçilmiş liderler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın en tecrübeli lideridir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politika meselelerini nasıl yürüteceği, bu meseleler konusunda hangi stratejileri ve yöntemleri kullanacağı konusunda en son konuşması gereken siyasi odak CHP.
"MANTIKLI BİR DEĞERLENDİRMESİ YOK"
Mavi Vatan'a karşı çıkan CHP'dir. Meclis'te yaptıkları konuşmalarda Suriye'ye yaptığımız terörle mücadele bağlamında ortaya koyduğumuz askeri harekatlara karşı çıkan CHP sözcüleridir. CHP, Mavi Vatan konusunda Yunanistan'ın kullandığı dilin aynısını kullanıyor. CHP'nin herhangi bir şekilde dış politika meselesinde sağduyulu, mantıklı, Türkiye'nin tezlerine destek veren bir değerlendirmesi yok.
"BÜTÜN TARAFLARLA KONUŞABİLECEK YEGANE LİDER"
Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini gitsin Filistinlilere sorsun alacağı cevap nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti insanlık vicdanının da ortak sözü ve ilkesi haline gelmiştir.
Cumhurbaşkanımız bugün dünyanın her tarafıyla her blokla bir çatışmada ya da bir krizdeki bütün taraflarla konuşabilecek yegane liderdir.
EN AĞIR GÜNLERDE HAYKIRDI
Ben size bir anekdot anlatayım bu çok bilinmez. Geçen gün örtülü bir şekilde izah ettim ama biz daha partimizi kurmamıştık. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklıydı ve vesayet bütün karanlık güçleriyle Cumhurbaşkanımızı kuşatmaya çalışıyordu. Biz o zaman bir ABD ziyareti yaptık. En ağır günlerde ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımıza Hamas'ın terör örgütü olup olmadığı hakkında soru soruldu. Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde ifade etti ki Hamas benim görüşüme göre terör örgütü değildir onlar öz vatanını savunan kişilerdir dedi. Vesayetin en karanlık güçleriyle saldırdığı günlerde bile bu ilkeyi cesaretle ortaya koymuştur ve o günden beri de bunu söylemektedir.
"NETANYAHU'NUN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI"
Özgür Özel terör örgütüdür değil. Tepkiler gelince düzeltme adına daha vahim bir açıklama yaptı ben terör örgütü demedim terör eylemleri yapıyor dedim dedi. Bunu yapan Netanyahu hükümetidir. Özel, soykırımın en ağır günlerinde tuttu 'Hamas terör eylemleri yapıyor' diyerek Netanyahu hükümetinin bir sözcüsü gibi konuştu.
CHP'nin iç gündemi bir zaman kaybıdır, bir israftır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Selin Dilmaç tutuklandı mı, neden? Selin Dilmaç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Nisan ara tatil tarihi 2025 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün sürecek?
- Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?
- ÖGG Soru ve Cevap Kitapçığı 9 Şubat 2025 | 113. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2025 Berat Kandili Diyanet takvimi
- GS-FB derbi tarihi 2025 | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte?
- Emekliye maaşa ek ödeme planı | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığının hesabına yatacak: 14.469 TL ve üstü alana...
- Şubat ayı dolunayı ne zaman, hangi gün? 2025 Aslan burcu dolunayının etkileri neler?
- ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?
- Yalnızca zeki insanlar bu detayı görebilir! 5 saniyede zengin kadını bulabilir misin?
- 2025 onlara şöhret ve başarı getirecek! Ünlü olma şansı en yüksek burçlar
- 1 haftada düz karın! Evde hazırlayacağınız içecek yağ yaktırıyor