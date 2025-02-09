AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de Özgür Özel’e sert tepki: Netanyahu’nun sözcülüğünü yaptı

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYANIN EN TECRÜBELİ LİDERİDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak Trump'a cevap verdi vermedi cinsinden bir polemik yürütmeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyetinin bütün politikalarını tayin etmektedir. Şimdiye kadar da uluslararası diplomaside pek çok alanda muhataplarıyla çeşitli meseleleri yürütmüştür ve bu nettir. Demokratik yolla seçilmiş liderler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın en tecrübeli lideridir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politika meselelerini nasıl yürüteceği, bu meseleler konusunda hangi stratejileri ve yöntemleri kullanacağı konusunda en son konuşması gereken siyasi odak CHP.

"MANTIKLI BİR DEĞERLENDİRMESİ YOK"

Mavi Vatan'a karşı çıkan CHP'dir. Meclis'te yaptıkları konuşmalarda Suriye'ye yaptığımız terörle mücadele bağlamında ortaya koyduğumuz askeri harekatlara karşı çıkan CHP sözcüleridir. CHP, Mavi Vatan konusunda Yunanistan'ın kullandığı dilin aynısını kullanıyor. CHP'nin herhangi bir şekilde dış politika meselesinde sağduyulu, mantıklı, Türkiye'nin tezlerine destek veren bir değerlendirmesi yok.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de (Ekran görüntüsü)

"BÜTÜN TARAFLARLA KONUŞABİLECEK YEGANE LİDER"

Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini gitsin Filistinlilere sorsun alacağı cevap nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti insanlık vicdanının da ortak sözü ve ilkesi haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanımız bugün dünyanın her tarafıyla her blokla bir çatışmada ya da bir krizdeki bütün taraflarla konuşabilecek yegane liderdir.

EN AĞIR GÜNLERDE HAYKIRDI

Ben size bir anekdot anlatayım bu çok bilinmez. Geçen gün örtülü bir şekilde izah ettim ama biz daha partimizi kurmamıştık. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklıydı ve vesayet bütün karanlık güçleriyle Cumhurbaşkanımızı kuşatmaya çalışıyordu. Biz o zaman bir ABD ziyareti yaptık. En ağır günlerde ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımıza Hamas'ın terör örgütü olup olmadığı hakkında soru soruldu. Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde ifade etti ki Hamas benim görüşüme göre terör örgütü değildir onlar öz vatanını savunan kişilerdir dedi. Vesayetin en karanlık güçleriyle saldırdığı günlerde bile bu ilkeyi cesaretle ortaya koymuştur ve o günden beri de bunu söylemektedir.

"NETANYAHU'NUN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI"

Özgür Özel terör örgütüdür değil. Tepkiler gelince düzeltme adına daha vahim bir açıklama yaptı ben terör örgütü demedim terör eylemleri yapıyor dedim dedi. Bunu yapan Netanyahu hükümetidir. Özel, soykırımın en ağır günlerinde tuttu 'Hamas terör eylemleri yapıyor' diyerek Netanyahu hükümetinin bir sözcüsü gibi konuştu.

CHP'nin iç gündemi bir zaman kaybıdır, bir israftır.