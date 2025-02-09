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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de Özgür Özel’e sert tepki: Netanyahu’nun sözcülüğünü yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de Özgür Özel'e sert tepki: Netanyahu'nun sözcülüğünü yaptı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.02.2025 13:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Son günlerde CHP içerisinde ciddi krizler var. Eski genel başkanın şimdiki genel başkana karşı iddiaları var. CHP içinde güya cumhurbaşkanı adaylarını belirlemekle ilgili canhıraş bir mücadele olduğu görülüyor. Ama tüm bunların sebebi mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve ekibinin CHP'yi yönetmek konusunda ciddi bir siyasi cari açıkla karşı karşıya kalmalarından kaynaklanıyor." dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de Özgür Özel’e sert tepki: Netanyahu’nun sözcülüğünü yaptı
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