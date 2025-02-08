Tadamon katliamının izini sürdü! Her köşe bir mezarlık her yerde insan kemikleri

Suriye iç savaşının en karanlık dönemlerinden birine ait korkunç bir katliam alanı, 2013 yılında Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde yaşandı. Beşşar Esed rejiminin, 41 sivili topluca infaz ederek öldürüp, cesetlerini bir çukura attığı bölge, 2022'de kayıtlara 'Tadamon Katliamı' olarak geçti.

Tadamon Katliamı'nın korkunç izleri, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarafından tüm dünyaya duyuruldu. Tadamon Mahallesi'nde yapılan incelemelerde, sivillerin topluca infaz edilip, çukurlara atılarak ateşe verildiği korkunç anlar gözler önüne serildi.

Görüntülerde, sivillerin ölümünden sonra çukura atıldıkları alanda etrafa saçılmış insan kemikleri dikkat çekerken, inşaat halindeki metruk binada çöp yığınları ve molozlar birikmiş durumda. Alanda yapılan incelemelerde, 20 metre mesafedeki başka metruk binalarda da insan kemikleri tespit edildi. Orhan Sali, "Şu an toplu bir mezarın içindeyiz. Her yerde insan kemikleri bulunuyor." açıklamasında bulunurken, Mehmet Geçgel, "Bu binaların giriş katları mezarlarla dolu. 20 farklı noktada kemikler tespit ettim. Bir binada bebek bezinin yanında bir bebeğe ait kemikler buldum. Çocuklara ait ve yetişkinlere ait kemikler dört bir yanı sarmış durumda. Burada yaşanana katliam demek az olur." ifadelerini kullandı.

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Biz Tadamon katliamının yapıldığı noktadayız. İnsanlar yere açılan bir çukurun içine atılıyor ve üzerlerine ateş ediliyor. Daha sonra bu çukurun içerisine lastikler konuluyor ve insanları yakıyorlar." diyerek, burada yaşanan vahşeti detaylı bir şekilde aktardı. Sali, bu savaş suçunun mutlaka araştırılacağına ve toplu mezarların zamanla gün yüzüne çıkacağına dikkat çekti.

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

Sali, "Geçtiğimiz günlerde Ahmet Şara'ya bir ziyaretçi geldi. Uluslararası ceza mahkemesinden bir savcı gelmişti ve belki de önümüzdeki yıllar içerisinde bu tarz katliamlarda oluşan toplu mezarların açılması için bir çalışma yapılacaktı." şeklinde umut verici gelişmelere işaret etti.

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki dehşet verici izleri anlatırken, "Bu çukur kapatıldıktan sonra gelen insanları öldürmek için de lastik stoku yapıldığı videoda belli oluyor. Bu çukur hala burada ve insanlar da bu çukurun içerisinde. Bu süreç içerisinde bulunan insanlar çıkarılmadı." dedi.

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

Ayrıca, Tadamon'da yapılan kazılarda 20 farklı noktada insan kemiklerine rastlandığını belirten Geçgel, özellikle çocuklara ait kemiklerin bulunduğunu söyledi. Geçgel, "Bu binaların her birinin giriş katları cenazelerle, insan kemikleriyle dolu. Benim yerini tespit ettiğim 20 ayrı nokta bulunuyor. Burada bulunan binadan elimize kazdığımızda çocuk bezlerinin arasından kemikler çıktı. Yani bezlenmiş bir çocuk gömülmüş, ailesiyle beraber infaz edilmiş." ifadelerini kullandı.

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

KATLİAMIN TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLARI!

Sali, bölgedeki korkunç manzarayı şu şekilde dile getirdi: "Gerçekten inanılmaz bir durum. Suriye'de yıllardır yaşanan bu katliamın vahşetin en net görüntüsü bunlar. Bunların hesabı illa ki sorulacak. Her yer kemik dolu ve kazdıkça daha çok kemik ortaya çıkıyor."

A Haber ekran görüntüsü- Tadamon Mahallesi

Ayrıca Geçgel, "Bakın insanlara ait kemikler var her yerde, kaburga kemikleri bile bulunuyor. Çocuklara ve yetişkinlere ait kemikler kafatasları açık açık görünüyor. Çok acı verici bir görüntü." diyerek, yaşanan vahşetin boyutlarını aktardı.

A Haber ekran görüntüsü

Sali ve Geçgel'in detaylı açıklamalarıyla ortaya çıkan bu vahşi tablo, Suriye'deki iç savaşın ne kadar derin yaralar açtığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek yıllarda, uluslararası ceza mahkemesi ve araştırma ekiplerinin bu vahşetle ilgili daha fazla soruşturma yapması bekleniyor.