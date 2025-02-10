Orta Doğu’nun anahtarı Türkiye! Suriye İsrail’den mi korunacak? | Yeni düzenin şifreleri A Haber’de

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane | Fotoğraf: ahaber.com.tr

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane: Suriye'de bir devletleşme çabası var. İlk andan itibaren sürecin oluşumu ve sonrasında Türkiye ile dirsek temasında olunduğunu gördük. Gerek MİT Başkanı Kalın, Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanımız ile birçok kez temasa geçildi.

İsrail'in Suriye'ye müdahalesi var. Suriye'yi tek parça halinde görmek istemiyorlar. İsrail söz konusu olduğunda biliniyor ki 24 saatte 5 devlete birden saldıracak kadar hukuksuzlar.

ABD her ne kadar burada askeri varlığını çekmek istese de İsrail "Türkiye Suriye'de çok güçlendi." diyerek ABD'yi sürekli rahatsız ediyor. Aslında bu bölgedeki ortak çıkarları.