Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özel'e olay gönderme! "Yol arkadaşı ihanet etmemeli"
CHP'de parti içi kriz her geçen gün derinleşiyor. Muhalefette genel başkan değişse de koltuk kavgası yeni bir boyut kazandı. Daha önce 'hançerlendim' sözlerine açıklık getiren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden olay göndermelerde bulundu. 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim.' diye konuştu. Ayrıca parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması gerektiğini ifade eden CHP eski lideri, 'Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir.' diye konuştu.
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı yeni açıklama ile Ekrem İmamoğlu ve mecvut Genel Başkan Özgür Özel'i isim vermeden ateş püskürdü.
Hatırlanacağı üzere 4.11.2023 tarihinde CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarak oldukça sert açıklamalar yaptı.
"SIRTIMDAN HANÇERLENDİM"
8'li koalisyon ortaklarını da suçlayan Kılıçdaroğlu, oldukça sert ifadeler kullandı: "Oturduk çalıştık, ortak mutabakatı hazırladık. Sağlıktan tutun, milli eğitime kadar, dış ticaretten tutun teknolojiye kadar hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırlandı. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesine gelince, hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim; sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi"
CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında 'hançerlendim' sözüne açıklık getirerek yaşanan gelişmeyi yeniden gündeme getirdi.
"DERHAL ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMALARI GEREKİYOR"
"Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor. Derhal, beklemeden." dedi.
"Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor." ifadelerini kullandı.
"PARTİNİN KİRLİLİKTEN ARINMASI GEREKİR"
Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması gerektiğini ifade eden CHP eski lideri, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." diye konuştu.
"YOL ARKADAŞI İHANET ETMEMELİ"
"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim." diye konuştu.
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