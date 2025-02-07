Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özel'e olay gönderme! "Yol arkadaşı ihanet etmemeli"

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"PARTİNİN KİRLİLİKTEN ARINMASI GEREKİR"

Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması gerektiğini ifade eden CHP eski lideri, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." diye konuştu.

"YOL ARKADAŞI İHANET ETMEMELİ"

"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim." diye konuştu.