Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de! Özel okullara fahiş fiyat uyarı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’e özel gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin özel okullarda yapılan denetimleri anlattı ve fahiş fiyat konusunda uyarıp kapatmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okullardaki fahiş fiyat artışı konusunda net konuştu.
"ŞİKAYETİN GEREĞİ YAPILIR"
Tekin, "12 bin tane özel okulumuz var. 22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir. Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yok izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız." dedi.
"KAPATMAYA KADAR GİDER"
Özel okulları uyaran Tekin "Kapatmaya kadar gider" dedi. 700'ün üzerinde soruşturma olduğunu altını çizen Bakan Tekin, "Hepsinin usulsüz olduğu anlamında gelmiyor. Bize şikayet geldikçe biz müfettişlerimizi yönlendiriyoruz. Yaptırımlarımız bu konuda çok açık. İlk uyarıda asgari ücretin 10 katı ceza kesiliyor. 2. uyarıda 20 katı cezalar uygulanıyor. Eğer 3. uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suiistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız." ifadelerini kullandı.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 6 Şubat depremlerinin ardından geçen iki yılda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışıyoruz. 6 Şubat'tan önceki koşullardan daha iyi koşullar oluşturacağız. Bize verilen talimat bu ve biz bu hedef için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
YÜZDE 10 FAZLASI ÖDEVİMİZ
Deprem bölgesinde mevcut derslik sayısının yüzde 10 fazlasına ulaşmayı kendilerine ödev kabul ettiklerini söyleyen Tekin, "2024-2025 Öğretim Yılı 9 Eylül başladı. Bu tarih itibarıyla biz hemen hemen 6 Şubat 2023 öncesi derslik sayısına ulaşmış durumdayız. 11 ilde 20 bine yakın derslik faaliyete geçecek. 9 bin derslik kullanılmaz hale gelmişti. Bunu yeniden yaptığımız gibi rakamı da 20 bine çıkarmış olacağız." dedi.
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