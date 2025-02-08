Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de! Özel okullara fahiş fiyat uyarı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okullardaki fahiş fiyat artışı konusunda net konuştu.

"ŞİKAYETİN GEREĞİ YAPILIR"

Tekin, "12 bin tane özel okulumuz var. 22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir. Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yok izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız." dedi.