Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı! Hayalleri Filistinlileri topraksız bırakmak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ettikten sonra bölgeyi ABD'nin kontrolüne alma fikrine tepki büyüyor. Skandal planın fikir babası tartışılırken gözler Trump'ın damadı Jared Kushner'a çevrildi. Kushner yaklaşık bir yıl önce aynı cümleleri kurmuş, “Gazze kıyısındaki mülkler çok değerli olabilir” demişti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına ABD’den katılan gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.
Trump'ın Gazzelileri tehcir planına tepki yağıyor. Filistinlileri Gazze'den çıkarmakla da yetinmeyen Trump bölgeyi ABD'nin devralacağını herkesin bu fikrine bayıldığını da söyledi. Ancak bölge ülkelerinden de yalanlama geldi.
SKANDAL PLANIN ALTINDAN DAMAT ÇIKTI
Skandal planın ardından gözler Trump'ın damadı Jared kushner'a çevrildi. İsrail basını bunu Trump'ın fikri gibi sunsa da bu sözler yeni değil. Zira Jared Kushner yaklaşık bir yıl kadar önce benzer cümleler kurmuştu.
FİLİSTİNLİLERİ TOPRAKSIZ BIRAKMA PLANI
Harvard Üniversitesi'nde bir oturumda konuşan Kushner, Gazze kıyısındaki mülklerin çok değerli olabileceğini Ve İsrail'in bölgeden Filistinlileri Zorla çıkarması gerektiğini savunmuştu. Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün'e katılan katılan gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.
TRUMP KOLTUĞUN DİYETİNİ ÖDÜYOR
İrfan Sapmaz: Donald Trump seçimlerde Amerika'daki Yahudi lobisinin özellikle hep altını çiziyorum Savunma Sanayii'ndeki Yahudi lobilerinin desteğini almıştı ve o destek sayesinde gelmişti. Şimdi bunun daha önce de söyledim diyetini ödüyor.
TEPKİ ÇEKEN GAZZE'YE ÇÖKME HAYALİ
Trump'ın ve damadı Jared Kushner'in bu konuda daha önce açıklamaları vardı. Yani bu yeni bir konu değildi. Yani Donald Trump'ın kafasında ve Orta Doğu'daki tüm işte İbrahim Anlaşmaları'nda barış görüşmelerinin temsilcisi konumundaki Damat Jared Kushner'in kafasında bu proje yani Gazze'nin bir Monaco'ya çevrilmesi gerektiği, Gazze'yi Monaco şeklinde izleyebilmesi, oraya işte yüz binlerce insanın gelip orada iş bulabileceği hayali var. İşte 200 milyon dolarlık bir rakamdan bahsediliyor Amerika medyasında. İşte bu finansın Orta Doğu'daki ülkelerinden özellikle de Suudi Arabistan sağlanacağı söyleniyor. Zaten Donald Trump'ın yaptığı konuşmalarda Gazze'yi devralacağız şeklindeki açıklamalarında da aynı gece işte ben bölge ülkeleriyle de görüştüm. Onlar da bunu harika buldular. Çok beğendiler bu projeyi gibi açıklamalarda bulunmuştu. Bunlara hep zemin hazırlıyordu. O açıdan da bu açıklama tabi Amerika'da büyük bir tepki çekti.
VATAN MESELESİNE EMLAKÇI BAKIŞI
Onlara göre Gazze bir sahil kent olacak. Tamamıyla yatırım amaçlı. Malum zaten bir emlakçı Donald Trump, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde de bu tip projelerinden bahsediliyor. O açıdan da bir burada emlak projesinin dev bir emlak projesinin hayata geçirilmesinden bahsediliyor. İşte bunu ilk kez Donald Trump 2024 ekiminde bir radyo programında orası çok güzel olacak. Gazze'yi uygun şekilde inşa edeceğiz ve Monaco'dan daha iyi olacak demiş.
TEPKİLER SONRASI ÇELİŞKİLİ SÖZLER
Jared Kushner de Şubat 2024'te Harvard Üniversitesi'nde bir toplantıda İsrailliler ve Filistinler arasında bir gayrimenkul anlaşmazlığından başka bir şey değil. Yani öyle görüyor, aile öyle görüyor. Donald Trump, Jared Kushner ailesi emlakçı bir aile. Orayı öyle görüyorlar ve onun için de Donald Trump işte İsrail oradan çekilecek. Biz alacağız orayı komple devralacağız. Ve tabii çok büyük tepkiler gelince ve işte ya biz ilk önce orayı inşa edeceğiz. Arkasından da oraya girecekler. Biraz muammalı, çok net değil aslında Donald Trump'ın açıklamaları.
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