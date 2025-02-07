Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı! Hayalleri Filistinlileri topraksız bırakmak

Trump'ın Gazzelileri tehcir planına tepki yağıyor. Filistinlileri Gazze'den çıkarmakla da yetinmeyen Trump bölgeyi ABD'nin devralacağını herkesin bu fikrine bayıldığını da söyledi. Ancak bölge ülkelerinden de yalanlama geldi.

SKANDAL PLANIN ALTINDAN DAMAT ÇIKTI

Skandal planın ardından gözler Trump'ın damadı Jared kushner'a çevrildi. İsrail basını bunu Trump'ın fikri gibi sunsa da bu sözler yeni değil. Zira Jared Kushner yaklaşık bir yıl kadar önce benzer cümleler kurmuştu.