Gazze’de esir takası: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest

Hamas ve İsrail arasında 5. esir takası gerçekleşti. 3 İsrailli, Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılırken 183 Filistinli de İsrail hapishanelerinden çıkacak. Trump'ın tartışmalı Gazze planları ve en yakım müttefiklerine yönelik düşmanca tavrı ise ABD'yi çöküşe sürükleyebileceği endişesini yaratıyor. Gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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