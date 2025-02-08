08 Şubat 2025, Cumartesi
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Gazze'de esir takası: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest
Hamas ve İsrail arasında 5. esir takası gerçekleşti. 3 İsrailli, Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılırken 183 Filistinli de İsrail hapishanelerinden çıkacak. Trump'ın tartışmalı Gazze planları ve en yakım müttefiklerine yönelik düşmanca tavrı ise ABD'yi çöküşe sürükleyebileceği endişesini yaratıyor. Gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında değerlendirdi.