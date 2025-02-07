Altında yükseliş sürüyor! İslam Memiş rekor tahmin için tarih verdi
Küçük düşüşler gören altında 6 haftadır rekor üstüne rekor geliyor. Donald Trump'ın ticaret savaşı altına doping etkisi yaptı ve yatırımcısını güldürdü. Haftayı hareketli geçiren altında yön nasıl olacak? Altın almalı mı satmalı mı? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
Altın yatırımcıları altın günlerini yaşamayı sürdürüyor. Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkelere ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması altın yükseltti. Altın fiyatları 6 haftadır yükseliş grafiği sergiliyor.
Peki altın yatırımcıları ne yapmalı? Altında yön ne olacak? Çeyrek ve gram altın ne kadar olacak? Merak edilen cevapları A Haber spikeri Ajans Bugün'e konuk olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
ALTINA TİCARET SAVAŞI DOPİNGİ
İslam Memiş: Serbest piyasalarda fiziki altın şu anda 3 bin 347 TL seviyesinde. Ons altın 2 bin 864 dolar seviyesinde. Bu hafta piyasalar için küresel piyasalar için oldukça gergin geçti. Çünkü yine Trump'ın vergi savaşlarını resmen başlatması ve vergiye dair yeni açıklamalar yapması piyasaları biraz gerdi.
Diğer yandan Orta Doğu'ya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda jeopolitik gerilim tarafında biraz belirsizliğe neden oldu. Ve dolayısıyla da altın fiyatları yükseliş eğiliminde haftayı tamamlıyor. Diğer yandan özellikle bu ticaret savaşlarından dolayı vergi yüklerinden dolayı Londra'daki altınların Amerika'ya transferi var. Ve 38 milyar dolarlık bir altın transferi bu hafta dünyada gerçekleşiyor. Fiziki altın tarafında talebin artması da ons altın tarafındaki bu yükselişi artık güçlendirdi.
2. YARIDA ALTIN UÇACAK
Yine kısa vadede bir belirsizlik var. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2025 yılına ilişkin öngörümüz de 3 bin 50, 3 bin 80 dolar seviyesine kadar ons altında. Yılın ikinci yarısında 4 bin 4 bin 500 lira aralığında gram altın tarafında beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim. Yine bu kadar agresif yükselişler yaşanınca haliyle ister istemez piyasalarda bir kar satışı, bir düzeltme mutlaka olacaktır. Finansal piyasalarda hiçbir şey sonsuza kadar yükselip veya düşmez. Teknik olarak düzeltmeler zaman zaman olacak.
HANGİ SEVİYEDE DÜZELTME OLUR?
Ons altın tarafında 2 bin 770 ve 2 bin 720 dolar destek seviyeleri var. Haliyle gram altın tarafında da 3 bin 300 lira seviyesinin altına sarkan, 2 bin 280 lira destek seviyesini takip edeceğiz. Ancak ons altın ile gram altınını ayırmak lazım. Çünkü ons altın tarafında her ne kadar aşağı yönlü bir trend beklesek de dolar güçlü duruşunu korumaya devam ettiği için gram altın tarafında çok da hızlı bir düşüş görülmeyebilir.
O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısı eğer nakde ihtiyacı yoksa bence tekrar beklemeye devam edebilir. Ancak altın alımı için fırsat kollayanlar, düğün yapacaklar veya altın alımı için ihtiyaç olan vatandaşlarımızın da panik yapmadan bu kar satışlarını beklemesi gerektiğini kısa vadede düşünüyorum. Kısa vadede teknik bir düzeltmeyi birkaç hafta içinde beklediğimi söyleyebilirim.