Altında yükseliş sürüyor! İslam Memiş rekor tahmin için tarih verdi

Altın yatırımcıları altın günlerini yaşamayı sürdürüyor. Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkelere ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması altın yükseltti. Altın fiyatları 6 haftadır yükseliş grafiği sergiliyor.

Peki altın yatırımcıları ne yapmalı? Altında yön ne olacak? Çeyrek ve gram altın ne kadar olacak? Merak edilen cevapları A Haber spikeri Ajans Bugün'e konuk olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

ALTINA TİCARET SAVAŞI DOPİNGİ

İslam Memiş: Serbest piyasalarda fiziki altın şu anda 3 bin 347 TL seviyesinde. Ons altın 2 bin 864 dolar seviyesinde. Bu hafta piyasalar için küresel piyasalar için oldukça gergin geçti. Çünkü yine Trump'ın vergi savaşlarını resmen başlatması ve vergiye dair yeni açıklamalar yapması piyasaları biraz gerdi.