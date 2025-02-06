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ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze mesajı: İsrail ABD'ye devredecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 14:59 Güncelleme: 06.02.2025 15:30
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ABD Başkanı Trump’tan skandal Gazze mesajı: İsrail ABD’ye devredecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin kontrolünün ABD'ye devredileceği görüşünü bir kez daha yineleyerek sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, 'Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin kontrolünün ABD'ye devredileceği görüşünü bir kez daha yineleyerek sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Trump paylaşımında, "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" ifadelerini kullandı.

Sahibi olduğu Truth Social platformu üzerinden açıklama yapan Trump, "Savaşın bitiminde Gazze Şeridi İsrail tarafından ABD'ye devredilecek. Filistinliler, Chuck Schumer gibi insanlar, bölgedeki yeni ve modern evlerle çok daha güvenli ve daha güzel topluluklara çoktan yerleşmiş olacaklar. Aslında mutlu, güvende ve özgür olma şansları olur. Dünyanın dört bir yanından büyük geliştirme ekipleriyle çalışan ABD, dünyadaki türünün en büyük ve en muhteşem gelişmelerinden biri olacak olan şeyin inşasına yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacak. ABD tarafından hiçbir askere ihtiyaç duyulmayacak! Bölge için istikrar hüküm sürecek!!!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın hesap ekran görüntüsü Trump'ın hesap ekran görüntüsü

NE OLMUŞTU?

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

FİLİSTİNLİLERİN KOMŞU ÜLKELERE YERLEŞTİRİLMESİ PLANI

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

"ABD, GAZZE ŞERİDİ'Nİ DEVRALACAK VE ORADA BİR İŞ YAPACAĞIZ"

Trump, devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız."

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ABD Başkanı Trump’tan skandal Gazze mesajı: İsrail ABD’ye devredecek ABD Başkanı Trump’tan skandal Gazze mesajı: İsrail ABD’ye devredecek ABD Başkanı Trump’tan skandal Gazze mesajı: İsrail ABD’ye devredecek
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