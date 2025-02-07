FETÖ MİT kumpasıyla ne amaçladı? Başkan Erdoğan’dan tarihi karar

Bugün, 7 Şubat, MİT kumpasının 13. yıl dönümü. 7 Şubat 2012, Türkiye'nin, FETÖ'nün derin yapılanmalarını bozarak önemli bir dönemeç aldığı tarih olarak tarihe geçti.

FETÖ'nün 1970'lerden itibaren siyaseti, orduyu ve yargıyı derinlemesine sarmaya başlaması, 2012'deki bu olayla yeni bir aşamaya taşındı. O dönemde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan, FETÖ'nün devlete yönelik büyük bir kumpasına karşı koydu.

ULUSLARARASI PLANLAR VE TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞU

7 Şubat'a giden süreçte Türkiye, yalnızca iç politikada değil uluslararası arenada da büyük bir sınavdan geçti. Başbakan Erdoğan, özellikle FETÖ'nün kumpaslarına karşı dik durarak, dünya çapında adaletsizliğe karşı bir duruş sergiliyordu. Türkiye, uluslararası arenada Batılı güçlere karşı insan hakları ve adalet dersi verirken, içeride de terörle mücadele adımlarını hızlandırmıştı.