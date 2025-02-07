FETÖ MİT kumpasıyla ne amaçladı? Başkan Erdoğan'dan tarihi karar
Bugün 7 Şubat, MİT kumpasının 13. yıl dönümü. 7 Şubat 2012 tarihinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, o dönemde MİT Başkanı olan ve şu an Dışişleri Bakanı görevini yürüten Hakan Fidan, FETÖ’nün devlete yönelik düzenlediği kumpası boşa çıkarttı. FETÖ, dönemin MİT Başkanı Fidan’ı ifadeye çağırarak, devletin istihbarat teşkilatını zayıflatmayı ve içindeki etki alanını genişletmeyi hedefledi. Ancak Erdoğan’ın kararlılığıyla Hakan Fidan, bu çağrıya karşı çıkarak ifadeye gitmedi ve böylece FETÖ’nün planı elinde patladı. O dönemde yaşanan bu gelişme, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin önemli dönemeçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Bugün, 7 Şubat, MİT kumpasının 13. yıl dönümü. 7 Şubat 2012, Türkiye'nin, FETÖ'nün derin yapılanmalarını bozarak önemli bir dönemeç aldığı tarih olarak tarihe geçti.
FETÖ'nün 1970'lerden itibaren siyaseti, orduyu ve yargıyı derinlemesine sarmaya başlaması, 2012'deki bu olayla yeni bir aşamaya taşındı. O dönemde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan, FETÖ'nün devlete yönelik büyük bir kumpasına karşı koydu.
ULUSLARARASI PLANLAR VE TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞU
7 Şubat'a giden süreçte Türkiye, yalnızca iç politikada değil uluslararası arenada da büyük bir sınavdan geçti. Başbakan Erdoğan, özellikle FETÖ'nün kumpaslarına karşı dik durarak, dünya çapında adaletsizliğe karşı bir duruş sergiliyordu. Türkiye, uluslararası arenada Batılı güçlere karşı insan hakları ve adalet dersi verirken, içeride de terörle mücadele adımlarını hızlandırmıştı.
FETÖ'NÜN KUMPASI ADIM ADIM İLERLEDİ
2011 yılının sonunda FETÖ'nün yargıdaki etkisiyle, MİT'e yönelik kumpas adım adım ilerlemeye devam etti. FETÖ'nün savcıları, MİT ile ilgili ifadeler almak üzere soruşturmalar başlattı. 19 Aralık 2011'de, FETÖ'nün yargıdaki militanları gizli tanık "Bahar"ın MİT ile ilgili 49 sayfalık ifadesini aldı. Bu süreç, 7 Şubat 2012'ye kadar devam etti.
7 ŞUBAT 2012: MİT'E YÖNELİK KUMPAS
7 Şubat 2012'de, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a İstanbul'dan sürpriz bir telefon geldi. Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya, Fidan'ı ifadeye çağırarak, PKK ve KCK ile ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu belirtti. Ancak bu, açıkça bir komploydu. Savcı Sarıkaya, Erdoğan'ın hastanede olduğu bir dönemi fırsat bilerek MİT Müsteşarını ifadeye çağırmıştı. Bu gelişme, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği mücadelenin dönüm noktalarından biriydi.
ERDOĞAN'IN DİK DURUŞU
Erdoğan'ın ameliyata geç girmesi ve istihbarat görevlileri hakkında soruşturmaların izne bağlanmasıyla kumpas önlendi. Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Fidan ve MİT görevlileri, ifade vermeye gitmedi. Böylelikle Erdoğan ve Fidan'ın dik duruşu sonrası FETÖ'nün operasyonu boşa çıkarıldı.