07 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 7 Şubat ihanet kumpası! FETÖ MİT için neyi hedefliyordu?
7 Şubat ihanet kumpası! FETÖ MİT için neyi hedefliyordu?

7 Şubat ihanet kumpası! FETÖ MİT için neyi hedefliyordu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2025 13:26
Bugün 7 Şubat, MİT kumpasının 13. yıl dönümü. 7 Şubat 2012 tarihinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, o dönemde MİT Başkanı olan ve şu an Dışişleri Bakanı görevini yürüten Hakan Fidan, FETÖ’nün devlete yönelik düzenlediği kumpası boşa çıkarttı. FETÖ, dönemin MİT Başkanı Fidan’ı ifadeye çağırarak, devletin istihbarat teşkilatını zayıflatmayı ve içindeki etki alanını genişletmeyi hedefledi. Ancak Erdoğan’ın kararlılığıyla Hakan Fidan, bu çağrıya karşı çıkarak ifadeye gitmedi ve böylece FETÖ’nün planı elinde patladı. O dönemde yaşanan bu gelişme, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin önemli dönemeçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
7 Şubat ihanet kumpası! FETÖ MİT için neyi hedefliyordu?
7 Şubat ihanet kumpası!
7 Şubat ihanet kumpası!
Trump’ın çelişkilerle dolu Gazze’ye çökme planı!
Trump’ın çelişkilerle dolu Gazze’ye çökme planı!
Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz!
Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz!
PKK’ya operasyon! 8 terörist yok edildi
PKK’ya operasyon! 8 terörist yok edildi
Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği
Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği
Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı!
Gazze’ye çökme planı Trump’ın damadının çıktı!
Bahçeli’den 6 Şubat paylaşımı
Bahçeli’den 6 Şubat paylaşımı
İstanbul karla buluştu! Birçok ilçe beyaza büründü
İstanbul karla buluştu! Birçok ilçe beyaza büründü
Antalya’da organize suç örgütüne operasyon!
Antalya'da organize suç örgütüne operasyon!
İstanbul’da yollar beyaza büründü, trafikte zorlu anlar yaşandı!
İstanbul'da yollar beyaza büründü, trafikte zorlu anlar yaşandı!
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi!
Avukatından anne Güran için beraat talebi
Avukatından anne Güran için beraat talebi
Daha Fazla Video Göster