7 Şubat ihanet kumpası! FETÖ MİT için neyi hedefliyordu?

Bugün 7 Şubat, MİT kumpasının 13. yıl dönümü. 7 Şubat 2012 tarihinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, o dönemde MİT Başkanı olan ve şu an Dışişleri Bakanı görevini yürüten Hakan Fidan, FETÖ’nün devlete yönelik düzenlediği kumpası boşa çıkarttı. FETÖ, dönemin MİT Başkanı Fidan’ı ifadeye çağırarak, devletin istihbarat teşkilatını zayıflatmayı ve içindeki etki alanını genişletmeyi hedefledi. Ancak Erdoğan’ın kararlılığıyla Hakan Fidan, bu çağrıya karşı çıkarak ifadeye gitmedi ve böylece FETÖ’nün planı elinde patladı. O dönemde yaşanan bu gelişme, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin önemli dönemeçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.