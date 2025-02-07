Trump’ın Gazze planı: Hedefi Arap Ligi’nden taviz! Paralı asker ve PKK riski

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BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ!

Gazze vahşetinden sonra Lübnan'a saldırılar başladı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bir açıklaması var. "Ürdün ve Mısır'da da tehlike var" dedi. Bölgesel savaş riskinden bahsetti. İşte baskı, üzerine bir ne diyelim baskı kurmaktan sonra bir çatışma mı başlayacak bu hatta? Hatta bunu da ciddi anlamda sormak lazım.

Gazze'yi devralacağız demişti, o zaman söyleyeyim. Gazze'yi ateşkesle birlikte mi devralacak? Şimdi üç aşamalı bir ateşkes var. Mevcut durumu ateşkesle mi devralacak? Hamas'la birlikte mi devralacak? İsrail Gazze'yi ABD'ye devredecekti. Bu çok önemli bakın, İsrail aklında burayı İsrail'in işgal ettiği gibi görüyor.