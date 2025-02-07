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TİPİ VE SOĞUK HAVADA ÇIĞ EĞİTİMİ

Devam eden eğitimde şuan sıcaklık -8 derece, hissedilen ise -15 derece civarında. 50 santimlik bir kar var. Öğrenciler Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir eğitime tabi tutuluyor. Şuanda bir işaretleme yapılıyor. Öne doğru gelelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir gösteriyor. Yer tespiti yapıldıktan sonra o bölge işaretleniyor ve hemen o alan öğrenciler tarafından kazılıyor.

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GELEN VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Zigana Dağı'nda devam eden eğitimde diğer yandan vatandaşlar da gelerek eğitim ile ilgili bilgi alıyor. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yerli ve yabancı turistlere broşürler vererek bilgi vermeye devam ediyor.

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ÖZEL KIYAFETLERİYLE KESKİN NİŞANCILAR SAHADA

Askerlerimiz özel kıyafetleriyle birlikte kıpırdamadan duruyor. Keskin nişancı da dahil olmak üzere soğuktan korunabilmek ve kardan kamufle olabilmek için beyaz kıyafetleriyle bulunuyorlar. Aynı zamanda askerlerin ayağındaki özel beyaz renkli botları ve kıyafetleri her türlü şartlarla soğuktan korunmak, her zaman görevde oldukları için üstlerindeki kıyafetler önemli. Keskin nişancı özel kamufle kıyafeti ile gerçekten tüyleri diken diken eden görüntü sunuyor.

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HAVA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NASIL OLACAK?

Bir yandan baktığımız zaman jandarmanın kar motorları da var. Zigana'da şuan kar kalınlığı 50 santimin üzerinde ve gerçekten çok soğuk bir hava var. Bu soğuk hava ne kadar sürecek? Bugün itibarıyla biraz azalmış durumda ama hafta sonu yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.