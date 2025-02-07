Çığ anında neler yapılmalı? Jandarmadan öğrencilere arama kurtarma eğitimi: A Haber Gümüşhane'de!
Doğu Karadeniz’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik çığda arama kurtarma eğitimi düzenledi. Zigana Dağı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilere olası bir çığ felaketi karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. A Haber muhabiri Selman Kutlu, eğitim sırasında gelişmeleri anbean izleyicilere aktardı.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmaya devam ediyor. A Haber ekibi bugün Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nda Torul ilçesindeydi ve Gümüşhane Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çığ arama kurtarma eğitimine katıldı.
Zigana Dağı'nda eksi 8 derece zorlu bir eğitim gerçekleştiğini belirten Kutlu, "Şu anda burası -8 derece ama hissedilen -15 derecede. Gümüşhane Jandarma Komutanlığı'nın askerleri burada Gümüşhane Üniversitesi'nde Afet Yönetimleri Bölümü öğrencilerine eğitim veriyorlar." dedi.
Peki nedir bu eğitim? Özellikle kar ve çığda oluşabilecek durumlarda arama kurtarma faaliyetleri anlatılıyor. Bu eğitimleri de gösterelim size. Şuanda askerlerimizin zorlu hava şartlarında sığınmak için yaptığı yerdeyiz. Burada öğrencilere Mantis programıyla atış eğitimi yapılıyor. Bir yandan görüyorsunuz Mehmetçiğimizin yerli ve milli yapımı özel silahları burada yine öğrencilere tanıtılıyor. Her türlü ekipman var ve öğrenciler bu ekipmanları görebiliyor. Mesela burada özel cihazlar var.. Lazer işaretleyici, mayın dedektörü gibi cihazlar sergileniyor.
A'DAN Z'YE HER TÜRLÜ EKİPMAN VAR
Burada arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar var. Hemen yanımızda bomba giysisi var. Onunda yanında bombada hasar azaltıcı ve sinyal kesici var. Özellikle jandarma arama kurtarma ekipleri arazilerde kullanılan ekipmanları gösteriyor. Her türlü ekipman jandarma ekipleri tarafından A'dan Z'ye düşünülmüş.
KADES UYGULAMASI TANITILDI
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitimde bayan öğrencilere KADES uygulaması da tanıtıldı. Eğitim alanına geçtiğimizde jandarmanın özel arama kurtarma köpeklerinin de burada olduğunu görüyoruz. Alanda Gümüşhane Üniversitesi'nde Afet Yönetimleri Bölümü öğrencileri arama faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Çığda oluşabilecek durumlara ve olası bir çığda mahsur kalmalara karşı her türlü eğitim jandarma eğitmeni tarafından veriliyor.
TİPİ VE SOĞUK HAVADA ÇIĞ EĞİTİMİ
Devam eden eğitimde şuan sıcaklık -8 derece, hissedilen ise -15 derece civarında. 50 santimlik bir kar var. Öğrenciler Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir eğitime tabi tutuluyor. Şuanda bir işaretleme yapılıyor. Öne doğru gelelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir gösteriyor. Yer tespiti yapıldıktan sonra o bölge işaretleniyor ve hemen o alan öğrenciler tarafından kazılıyor.
GELEN VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR
Zigana Dağı'nda devam eden eğitimde diğer yandan vatandaşlar da gelerek eğitim ile ilgili bilgi alıyor. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yerli ve yabancı turistlere broşürler vererek bilgi vermeye devam ediyor.
ÖZEL KIYAFETLERİYLE KESKİN NİŞANCILAR SAHADA
Askerlerimiz özel kıyafetleriyle birlikte kıpırdamadan duruyor. Keskin nişancı da dahil olmak üzere soğuktan korunabilmek ve kardan kamufle olabilmek için beyaz kıyafetleriyle bulunuyorlar. Aynı zamanda askerlerin ayağındaki özel beyaz renkli botları ve kıyafetleri her türlü şartlarla soğuktan korunmak, her zaman görevde oldukları için üstlerindeki kıyafetler önemli. Keskin nişancı özel kamufle kıyafeti ile gerçekten tüyleri diken diken eden görüntü sunuyor.
HAVA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NASIL OLACAK?
Bir yandan baktığımız zaman jandarmanın kar motorları da var. Zigana'da şuan kar kalınlığı 50 santimin üzerinde ve gerçekten çok soğuk bir hava var. Bu soğuk hava ne kadar sürecek? Bugün itibarıyla biraz azalmış durumda ama hafta sonu yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.