FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti

KUMPASÇILAR YARGI ÖNÜNDE

7 Şubat kumpasının arkasındaki isimler, dönemin savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar başta olmak üzere, FETÖ'nün yargı ve emniyet içindeki kadrolarıydı. Bu isimler meslekten ihraç edilerek yargı süreci başlatıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Şubat MİT kumpasında yargılanan 15 sanığa ağır hapis cezaları verdi, bazı sanıklar ise beraat etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, bu mahkumiyet ve beraat kararlarını inceleyerek hukuka uygun buldu ve onayladı.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise hem mahkumiyet hem de beraat kararlarını bozdu.

Dosya yeniden görülmek üzere İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve dava kapalı oturumda devam ediyor.