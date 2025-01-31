TSK’da disiplinsizlik cezasız kalmadı! A Haber’de çarpıcı yorum: Beklenen bir karardı ordu içindeki olası cundalara tahammül yok

Türk Silahlı Kuvvetleri, disiplini hiçe sayanlara karşı net bir tavır sergiledi. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, emir komuta zincirini yok sayarak kılıçlı korsan yemin eden 5 teğmen ve bu eyleme göz yuman 3 disiplin amiri hakkında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Disiplin Kurulları tarafından alınan kararın, disiplinsizliğe ve kanun dışı hareketlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

TSK'DA DİSİPLİNSİZLİĞE GEÇİT YOK!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurallarını hiçe sayarak bireysel hareket eden, emir komuta zincirine zarar veren kişiler hakkında hızlı ve net bir şekilde işlem yapıldı. TSK, askeri disiplini bozmaya yönelik her türlü girişime karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini bir kez daha gösterdi.

MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinsiz hiçbir harekete göz yumulamayacağı, kuralları çiğneyenlere karşı gerekli adımların atılacağı" vurgulandı.

A HABER'DE ORTAK YORUM "BEKLENEN BİR KARARDI"

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emir Pazarcı, verilen kararın kaçınılmaz olduğunu belirterek, "TSK, binlerce yıllık köklü bir kurumdur. Disiplin burada her şeydir. Bu tip hareketlerin cezasız kalması, çok daha büyük sıkıntılara yol açabilirdi. Ordu, siyasete bulaştırılamaz. İzin verilmemesine rağmen yapılan bu eylem, ciddi bir disiplin ihlaliydi ve gereken yapıldı." dedi.

Gazeteci Mahmut Övür ise kararı değerlendirirken, "Bu olay sadece disiplinsizlik değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj içeriyor. TSK, siyasi sloganların atıldığı bir yer olamaz. Komutanların defalarca izin vermemesine rağmen yapılan bu hareket, doğrudan emir-komuta zincirine başkaldırıdır. Türkiye, ordu içinde gruplaşmalara, hizipleşmelere asla müsaade edemez." ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" SÖZÜ SİYASİ BİR MESAJ MI?

Bazı kesimlerin olayın özünü çarpıtarak "Ne var bunda, sadece Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediler" diyerek konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını belirten Mahmut Övür, "Bu slogan, geçmişte belli çevreler tarafından ideolojik bir söylem olarak kullanıldı. Disipline uymayan her eylem, ileride daha büyük sıkıntıların önünü açabilir. TSK'nın bu konuda verdiği karar son derece yerindedir." dedi.

Emir Pazarcı da benzer görüşü paylaşarak, "Burada problem Mustafa Kemal'e sahip çıkmak değil. Mesele, emir verilmemesine rağmen bu sloganın atılması. Askeri disiplin tartışılmaz. Alt kademe, üst kademeye emir veremez, kendi başına hareket edemez. Türk ordusunda böyle bir şeye müsamaha gösterilemez." dedi.

TSK'DA EMİR KOMUTA ZİNCİRİ ESASTIR

Yaşanan bu olay, Türkiye'nin daha önce FETÖ'nün ordu içindeki yapılanmasından edindiği acı tecrübeleri hatırlattı. TSK, geçmişte emir-komuta zincirini hiçe sayan grupların devlete ve millete nasıl zarar verdiğini yaşayarak gördü.

Alınan karar sadece bu olayla ilgili değil, Türk ordusunun disiplin ve emir-komuta yapısının korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Ordu içinde gruplaşmalara, bireysel hareketlere, siyasete bulaşan mesajlara kesinlikle izin verilmeyeceği bir kez daha gösterildi. Türkiye, ordusunun siyasi çekişmelere alet edilmesine asla müsaade etmeyecek.