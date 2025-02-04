Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği

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GÖÇMENLER KONUSU

Vekillerin gündeminde alman toplumunun yüzde 30'unu oluşturan göçmenler de vardı.

Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: Kurallara uyan, bu ülkeye entegre olabilecek herkes Almanya'ya gelebilir ancak kanunlara uymayanların ülkeden çıkarılması gerekiyor.

Milletvkili Konrad Stockmeier: Almanya'da yaşayan herkesin, özellikle de göçmen kökenli insanların, toplumumuzda kendilerini güvende hissedebilecekleri bir şekilde muamele görmesini istiyorum.

SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Göçmen kökenli insanlar tüm sorunlarımızın kaynağıymış gibi gösteriliyor ve bu doğru değil.

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PEKİ ALMAN VEKİLLER YÜKSELEN AŞIRI SAĞCI PARTİ AFD'YE İLİŞKİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: AFD ile bir koalisyon olmayacak. Bir işbirliği olmayacak. AFD gibi bir partinin büyümesini istemiyorsak, göçmen ve mülteci sorununa acil çözüm bulmamız gerekiyor.

FDP Milletvkili Konrad Stockmeier: Bazı kesimlerin aşırı sağın oluşturduğu tehlikenin yeterince farkında olunmadığından endişe ediyorum.

SPD Milletvekili Christian Schreider: Almanya bunu yaklaşık 90 yıl önce deneyimledi. Ülke bir felakete sürüklendi. Bundan ders çıkarmalıyız. Bu aşırı sağcılara asla kapı açmamalıyız.

SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Hızlı ve popülist çözümler vaat ederek hiçbir sorunun çözülmediğini görüyoruz. Bu tür yaklaşımlar aşırı sağı güçlendirir, göçmen kökenli insanları ise damgalar ve dışlar.