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Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 12:39 Güncelleme: 04.02.2025 12:41
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Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği

Almanya 20 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim için gün sayıyor. Seçim çalışmaları devam ederken alman milletvekilleri ülke gündemini meşgul eden konulara ve Almanya-Türkiye ilişkilerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın röportajları…

ALMAN MİLLETVEKİLLERİ A HABER'E KONUŞTU!

Almanya 23 Şubat'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partilerin ve adayların hazırlıkları devam ediyor ve son hazırlıklar yapılıyor. Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya'da milletvekilleri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Almanya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: Partimizde çok sayıda Türkiye kökenli siyasetçi var. Türkiye ile ekonomik ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji ve sağlık sektöründe iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Hür Demokratik Parti FDP Milletvkili Konrad Stockmeier: Türkiye ve Almanya arasındaki bağları güçlendirdiğimizde, ekonomik düzeyde oluşan bu bağların ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkileri de güçlendireceğini umuyorum.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Sosyal Demokrat Partisi SPD Milletvekili Christian Schreider: Evet, ilişkileri kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Daha yoğun bir diyalog sürecine girmeliyiz. Seyahat düzenlemelerini kolaylaştırmamız ve özellikle resmi kurumlarımızda daha hızlı randevular ayarlanmasını sağlamamız gerekiyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Ben şahsen Türkiye ile daha fazla ilişki kurulmasını istiyorum. Almanya'nın nitelikli iş gücüne ihtiyacı var ve siyasi farklılıklarımız olsa da Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirebileceğimize eminim.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GÖÇMENLER KONUSU

Vekillerin gündeminde alman toplumunun yüzde 30'unu oluşturan göçmenler de vardı.

Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: Kurallara uyan, bu ülkeye entegre olabilecek herkes Almanya'ya gelebilir ancak kanunlara uymayanların ülkeden çıkarılması gerekiyor.

Milletvkili Konrad Stockmeier: Almanya'da yaşayan herkesin, özellikle de göçmen kökenli insanların, toplumumuzda kendilerini güvende hissedebilecekleri bir şekilde muamele görmesini istiyorum.

SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Göçmen kökenli insanlar tüm sorunlarımızın kaynağıymış gibi gösteriliyor ve bu doğru değil.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PEKİ ALMAN VEKİLLER YÜKSELEN AŞIRI SAĞCI PARTİ AFD'YE İLİŞKİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: AFD ile bir koalisyon olmayacak. Bir işbirliği olmayacak. AFD gibi bir partinin büyümesini istemiyorsak, göçmen ve mülteci sorununa acil çözüm bulmamız gerekiyor.

FDP Milletvkili Konrad Stockmeier: Bazı kesimlerin aşırı sağın oluşturduğu tehlikenin yeterince farkında olunmadığından endişe ediyorum.

SPD Milletvekili Christian Schreider: Almanya bunu yaklaşık 90 yıl önce deneyimledi. Ülke bir felakete sürüklendi. Bundan ders çıkarmalıyız. Bu aşırı sağcılara asla kapı açmamalıyız.

SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Hızlı ve popülist çözümler vaat ederek hiçbir sorunun çözülmediğini görüyoruz. Bu tür yaklaşımlar aşırı sağı güçlendirir, göçmen kökenli insanları ise damgalar ve dışlar.

Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği
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Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği
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