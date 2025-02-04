Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği
Almanya 20 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim için gün sayıyor. Seçim çalışmaları devam ederken alman milletvekilleri ülke gündemini meşgul eden konulara ve Almanya-Türkiye ilişkilerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın röportajları…
Almanya 23 Şubat'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partilerin ve adayların hazırlıkları devam ediyor ve son hazırlıklar yapılıyor. Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya'da milletvekilleri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Almanya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: Partimizde çok sayıda Türkiye kökenli siyasetçi var. Türkiye ile ekonomik ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji ve sağlık sektöründe iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz.
Hür Demokratik Parti FDP Milletvkili Konrad Stockmeier: Türkiye ve Almanya arasındaki bağları güçlendirdiğimizde, ekonomik düzeyde oluşan bu bağların ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkileri de güçlendireceğini umuyorum.
Sosyal Demokrat Partisi SPD Milletvekili Christian Schreider: Evet, ilişkileri kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Daha yoğun bir diyalog sürecine girmeliyiz. Seyahat düzenlemelerini kolaylaştırmamız ve özellikle resmi kurumlarımızda daha hızlı randevular ayarlanmasını sağlamamız gerekiyor.
SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Ben şahsen Türkiye ile daha fazla ilişki kurulmasını istiyorum. Almanya'nın nitelikli iş gücüne ihtiyacı var ve siyasi farklılıklarımız olsa da Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirebileceğimize eminim.
GÖÇMENLER KONUSU
Vekillerin gündeminde alman toplumunun yüzde 30'unu oluşturan göçmenler de vardı.
Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: Kurallara uyan, bu ülkeye entegre olabilecek herkes Almanya'ya gelebilir ancak kanunlara uymayanların ülkeden çıkarılması gerekiyor.
Milletvkili Konrad Stockmeier: Almanya'da yaşayan herkesin, özellikle de göçmen kökenli insanların, toplumumuzda kendilerini güvende hissedebilecekleri bir şekilde muamele görmesini istiyorum.
SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Göçmen kökenli insanlar tüm sorunlarımızın kaynağıymış gibi gösteriliyor ve bu doğru değil.
PEKİ ALMAN VEKİLLER YÜKSELEN AŞIRI SAĞCI PARTİ AFD'YE İLİŞKİN NE DÜŞÜNÜYOR?
Hristiyan Birlik Partisi CDU Melis Sekmen: AFD ile bir koalisyon olmayacak. Bir işbirliği olmayacak. AFD gibi bir partinin büyümesini istemiyorsak, göçmen ve mülteci sorununa acil çözüm bulmamız gerekiyor.
FDP Milletvkili Konrad Stockmeier: Bazı kesimlerin aşırı sağın oluşturduğu tehlikenin yeterince farkında olunmadığından endişe ediyorum.
SPD Milletvekili Christian Schreider: Almanya bunu yaklaşık 90 yıl önce deneyimledi. Ülke bir felakete sürüklendi. Bundan ders çıkarmalıyız. Bu aşırı sağcılara asla kapı açmamalıyız.
SPD Milletvekili İsabel Cademartori: Hızlı ve popülist çözümler vaat ederek hiçbir sorunun çözülmediğini görüyoruz. Bu tür yaklaşımlar aşırı sağı güçlendirir, göçmen kökenli insanları ise damgalar ve dışlar.
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