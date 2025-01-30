Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması kapsamında 3 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti.” dedi.

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