30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti
Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti

Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2025 12:45
Hamas, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması kapsamında 3 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti
Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
Kars’ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Kars'ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Trump: Neden helikopter dönmedi?
Trump: Neden helikopter dönmedi?
’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturması! Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması! Toktaş tutuklandı
Suat Toktaş tutuklandı!
Suat Toktaş tutuklandı!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Erdoğan’dan Tanju Özcan’a sert tepki
Erdoğan'dan Tanju Özcan'a sert tepki
Daha Fazla Video Göster