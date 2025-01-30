Esir takasında 3.tur: 3 Siyoniste karşılık 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşacak

10:31 30 Ocak 2025

Filistin İslami Cihat terör örgütü, sivil rehineler Arbel Yehoud ve Gadi Mozes'i Kızılhaç'a teslim etmek için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Bu arada Hamas, gözetleme askeri Agam Berger'i Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'de Kızılhaç'a teslim etmeye hazırlanıyor. Kassam Tugayları bölgede bir sahne kurdu.

Beş Taylandlı rehinenin nerede teslim edileceği ise henüz belli değil.