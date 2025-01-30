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Esir takasında 3.tur: 3 Siyoniste karşılık 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 09:10 Güncelleme: 30.01.2025 14:27
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Esir takasında 3.tur! 110 Filistinli hür olacak

Terör devleti İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında 19 Ocak'ta imzalanan Gazze anlaşması kapsamında bugün esir takasının birinci aşamasının 3. turu gerçekleşiyor. Hamas, İsrailli esir Agam Berger'i Kızılhaç yetkililerine teslim ederken Arbel Yehud İslami Cihat tarafından, şehit lider Yahya Sinvar'ın evinin önünde serbest bırakıldı. Gadi Moşe'nin serbest kalıp kalmayacağı ise henüz bilinmiyor. İsrail'in de karşılığında 110 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor. İşte Gazze Şeridi'nden anbean gelişmeler...

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı operasyonun ardından İsrail'in 471 gün Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, 19 Ocak'ta imzalanan Gazze anlaşması ile son bulmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti. İlk aşamanın ikinci turu 24 Ocak'ta gerçekleşmişti. 4 İsrailli esire karşılık 200 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Bugün ise esir takasının ilk aşamasının 3. turu gerçekleşecek. Peki bugün kimler serbest bırakılacak? İşte anbean gelişmeler...

CANLI ANLATIM
14:05 30 Ocak 2025

İŞTE YEHUD'UN SERBEST BIRAKILDIĞI ANLAR!

İsrailli esir Arbel Yehud'un Filistin direniş grupları tarafından Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği anların görüntüsü paylaşıldı. 

ARBEL YEHUD'UN SERBEST BIRAKILDIĞI ANLAR
13:31 30 Ocak 2025

SİYONİST ESİRLER SİNVAR'IN EVİNİN ÖNÜNDE BIRAKILIYOR

Filistin direniş grupları, İsrailli esirler Arbel Yehud ve Gadi Moşe ile birlikte 5 Taylandlı esiri şehit Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin önünde Kızılhaç ekiplerine teslim ediyor.

 

SİYONİST ESİRLER SİNVAR’IN EVİNİN ÖNÜNDE BIRAKILIYOR
12:28 30 Ocak 2025

ESİRLER SİNVAR'IN EVİNİN ÖNÜNDE

Filistin İslami Cihat İsrailli esirler Arbel Yehud ve Gadi Moşe'nin teslim edileceği bölgeye ulaştı. Kızıl Haç ekiplerinin bölgeye ulaşması bekleniyor. 
11:50 30 Ocak 2025

BİNLERCE FİLİSTİNLİ SİNVAR'IN EVİNİN ÖNÜNDE

Binlerce Filistinli, esri takasını izlemek için Yahya Sinvar'ın evinin önünde toplandı.

 

 

BİNLERCE FİLİSTİNLİ SİNVAR’IN EVİNİN ÖNÜNDE
11:47 30 Ocak 2025

ARBEL YEHUD VE GADİ MOŞE İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Cebaliye'den teslim edilen esirin ardından diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi için şehit Hamas lideri Yahya Sinvar'ın evinin önündeki hazırlıklar sürüyor.

 

ARBEL YEHUD VE GADİ MOŞE İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
11:04 30 Ocak 2025

KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

Son dakika haberine göre Hamas, İsrail askeri Agam Berger'i Kızılhaç'a teslim etti. 

İslami Cihat örgütünün de Gadi Musa ve Arbel Yehoud'u Yahya Sinvar'ın evinin önnüde kurulan platformda teslim etmesi bekleniyor. 

HAMAS - İSRAİL ESİR TAKASINDA 3. TUR
KIZILHAÇ’A TESLİM EDİLDİ
10:52 30 Ocak 2025

İSRAİLLİ REHİNELREDEN İLK GÖRÜNTÜ

Filistin İslami Cihat, Gazze'de serbest bırakılmadan önce rehineler Gadi Musa ve Arbel Yehoud'un videosunu yayınladı. Görüntülerde her ikisinin de iyi olduğu görüldü. 

 

İSRAİLLİ REHİNELREDEN İLK GÖRÜNTÜ
10:31 30 Ocak 2025

İSLAMİ CİHAD: HAZIRLIKLAR TAMAM

Filistin İslami Cihat terör örgütü, sivil rehineler Arbel Yehoud ve Gadi Mozes'i Kızılhaç'a teslim etmek için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Bu arada Hamas, gözetleme askeri Agam Berger'i Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'de Kızılhaç'a teslim etmeye hazırlanıyor. Kassam Tugayları bölgede bir sahne kurdu.

Beş Taylandlı rehinenin nerede teslim edileceği ise henüz belli değil.

İSLAMİ CİHAD: HAZIRLIKLAR TAMAM
09:52 30 Ocak 2025

HAMAS HAZIRLIKLARA BAŞLADI: CEBALİYE'DE SAHNE KURULUYOR

Filistin medyası, Hamas'ın bu sabah rehineleri serbest bırakmak için Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'de bir sahne hazırladığını bildirdi.

 

HAMAS HAZIRLIKLARA BAŞLADI: CEBALİYE’DE SAHNE KURULUYOR
09:30 30 Ocak 2025

İSRAİLLİ REHİNELER KİM?

Hamas'ın Perşembe günü serbest bırakmayı planladığı üç İsrailli rehinenin isimleri çarşamba günü açıklandı: 20 yaşındaki İsrail askeri Agam Berger, 29 yaşındaki sivil Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes. 

Hamas 3 Siyonistin yanı sıra ayrıca beş Taylandlı rehineyi de serbest bırakacak.

 

İSRAİLLİ REHİNELER KİM?
09:04 30 Ocak 2025

FİLİSTİN DIŞINA GÖNDERİLECEK

İsrail yetkilileri, Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceğini  aktardı.
 
08:01 30 Ocak 2025

ESİR TAKASINDA 3. TUR: 110 FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK

Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından bugün serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin bugün serbest bırakılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre, bugün serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.
 

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