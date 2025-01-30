Biden yönetimi Putin’i öldürmeye mi çalıştı? Kremlin Sözcüsü’nden jet yanıt! A Haber Moskova sokaklarında iddiaların gerçeklik payını sordu

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PUTİN'İ ÖLDÜREMEZLER

Moskova'da yaşayan başka bir Rus ise aynı soruya şu cevabı verdi;

-Putin'i öldürmenin kimsenin yapabileceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü bizim devlet başkanımız güçlü bir kişiliğe sahip, ayrıca devlet kurumlarınca da çok iyi korunuyor. Biz devlet başkanımızı çok seviyoruz, onun yönetimindeki bir ülkede yaşamaktan da çok mutluyuz. Umarım yakın zamanda Ukrayna savaşı da zaferle biter.