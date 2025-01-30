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Biden yönetimi Putin'i öldürmeye mi çalıştı? Kremlin Sözcüsü'nden jet yanıt! A Haber Moskova sokaklarında iddiaların gerçeklik payını sordu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 30.01.2025 13:33 Güncelleme: 30.01.2025 13:37
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Biden yönetimi Putin’i öldürmeye mi çalıştı? Kremlin Sözcüsü’nden jet yanıt! A Haber Moskova sokaklarında iddiaların gerçeklik payını sordu

Geçtiğimiz günlerde eski Fox News sunucusu Tucker Carlson Rusya lideri Vladimir Putin'in, Biden yönetimi tarafından öldürülmeye çalışıldığını iddia etmesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan jet yanıt geldi. Peskov, Putin'in güvenliği konusunda önlemlerin sürekli devam ettiğini ve çok iyi korunduğunu belirtti. ABD-Rusya arasındaki suikast planı geriliminin ardından A Haber Moskova sokaklarına indi ve Rus halkının nabzını tutarak iddialar doğru olup olmadığını sordu.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığını ifade etmişti. İddialar üzerine Peskov'dan yanıt gecikmedi.

BİDEN YÖNETİMİ PUTİN'İ ÖLDÜRMEK Mİ İSTEDİ?

Peki Biden yönetimi Rus lider Putin'i öldürmeye mi çalıştı? Putin'in korunmasına yönelik güvenlik açığı mı var? A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova sokaklarında Rus halkına iddiaları sordu.

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BATILILAR GÜÇLÜ LİDER SEVMEZLER

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Rus halkına mikrofon uzatarak Biden yönetimin Putin'in öldürmeye çalıştığına yönelik iddialarıyla ilgili düşüncelerini sordu.

-Batılılar güçlü liderleri sevmezler. Bu yüzden tabii ki ABD Putin'i öldürmek istiyor. Ama bunu yapamayacaklar.

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PUTİN'İ ÖLDÜREMEZLER

Moskova'da yaşayan başka bir Rus ise aynı soruya şu cevabı verdi;

-Putin'i öldürmenin kimsenin yapabileceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü bizim devlet başkanımız güçlü bir kişiliğe sahip, ayrıca devlet kurumlarınca da çok iyi korunuyor. Biz devlet başkanımızı çok seviyoruz, onun yönetimindeki bir ülkede yaşamaktan da çok mutluyuz. Umarım yakın zamanda Ukrayna savaşı da zaferle biter.

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PUTİN'İ KESİNLİKLE ÖLDÜREMEZLER

-Hayır Putin'i kesinlikle öldüremezler. Onun çok iyi korumaları var. Ayrıca biz Putin'e güveniyoruz. O ülkemiz için şey yaptı. Ukrayna savaşında da onun arkasındayız.

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SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ ABD'NİN İŞİNE GELİYOR

-Amerikalılar Ukrayna savaşını finanse ediyorlar. Çünkü bu savaşın devam etmesi onların işine geliyor. Ama bizim güçlü liderimiz var. Onun bu savaşı çok yakında bitireceğine inanıyoruz. Tabii ki düşmanlarımız Putin'in ölmesini çok isterler. Ama bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Savaşı da çok yakında kazanacağız.

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"ÇOK BÜYÜK İNSAN"

-Dünyada hayır ile şer hep yan yana. Ama hayır mutlaka kazanacaktır. Bakın benim gözlerim yeşerdi. Nasıl oluyor da bazıları bu hayatta yaşadıklarına sevineceklerine birilerini öldürmeyi düşünüyorlar. Bizim devlet başkanımız çok çok büyük insandır. Tanrı'nın ona uzun ömür ve sağlık vermesi için dua ediyoruz. Ona hiç bir şey yapamayacaklar. Ona sabır diliyoruz.

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Biden yönetimi Putin’i öldürmeye mi çalıştı? Kremlin Sözcüsü’nden jet yanıt! A Haber Moskova sokaklarında iddiaların gerçeklik payını sordu Biden yönetimi Putin’i öldürmeye mi çalıştı? Kremlin Sözcüsü’nden jet yanıt! A Haber Moskova sokaklarında iddiaların gerçeklik payını sordu Biden yönetimi Putin’i öldürmeye mi çalıştı? Kremlin Sözcüsü’nden jet yanıt! A Haber Moskova sokaklarında iddiaların gerçeklik payını sordu
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