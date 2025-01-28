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Bahçeli’nin mesajlarının şifresi | Irak ve Suriye’de bardak doldu! Yeni yapı planları yıkılacak

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 12:26 Güncelleme: 28.01.2025 12:34
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Bahçeli’nin mesajlarının şifresi | Irak ve Suriye’de bardak doldu! Yeni yapı planları yıkılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. DEM Parti İmralı heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere de değinen Bahçeli, 'DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna.' diye konuştu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında gazeteci Emin Pazarcı yorumladı. Pazarcı, 'Suriye ve Irak'ta bardak dolmuş durumda. Bunlara son çağrı yapıldı eğer uymazlarsa gereken hareketler yapılacak. Bu işleri uzatırlarsa kendileri bilirler. Artık son çıkış.' sözlerine yer verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "PKK'nın küresel güçlerin bölgedeki emellerine hizmet etmekten başka bir misyonunun kalmadığı ortadadır. Geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi vekalet hizmeti bitince ortada bırakılmaları veya bir bahane ile toptan imha edilmeleri de bunların kaçınılmaz akıbeti olacaktır. Adına DEAŞ denilen yapıyı kimin doğurduğu, kimlerin kucağında büyüdüğü, hangi hizmeti yaptığı ve sonunda efendileri tarafından aylarca nasıl bombardımana ve kimyasal saldırıya tabi tutulup yok edildikleri birkaç yıl öncenin gerçekleridir. Bu açıdan şanı, şerefi, tarihi ve vicdanı çok büyük olan Türk milleti kaçınılmaz son vuku bulmadan ülkemize her türlü kötülüğü yapmış ve yapmak amacıyla pusuda bekleyen terör örgütüne ve bütün teröristlere bir kapı açmış bulunmaktadır." dedi.

Bahçeli, "Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Binlerce insanımıza yaşattığınız acılardan duyduğunuz pişmanlığı duyurunuz. Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. Aziz milletimizin sizler için reva göreceği akıbete teslim olunuz." şeklinde konuştu.

BAHÇELİ'NİN MESAJLARININ ŞİFRESİ!

MHP lideri Bahçeli, "Son olarak diyeceğim odur ki, DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne Mutlu Türk'üm Diyene. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin gün doğumuna." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Devlet Bahçeli'nin gündeme damga vuran sözlerini A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün programında yorumlayan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Suriye ve Irak'ta bardak dolmuş durumda. Bunlara son çağrı yapıldı eğer uymazlarsa gereken hareketler yapılacak. Bu işleri uzatırlarsa kendileri bilirler. Artık son çıkış." sözlerine yer verdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ARTIK UZATMANIN BİR ANLAMI YOK

Gazeteci Emin Pazarcı: Başından beri biz bunu söylüyoruz. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Çeşitli yerlerden görüşler alınıyor, çeşitli yerlere ziyaretler yapılıyor. Burada görüş alınacak bir durum yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti net olarak bir çağrı yaptı ve 'silahı bırakın' dedi. Aksi taktirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi silahlarıyla gömülecekler.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÖCALAN'I ADRES GÖSTERDİLER! DURUM ORTADA

Terör örgütü PKK/YPG sıkışmış durumda hem Irak'ta hem Suriye'de kendisine sahip arıyor. Sıkışmış örgütün paydaşları, elebaşı Öcalan'ı işaret ediyor ve tecrit kaldırılırsa gereğini yapacaklarını söylüyorlardı. Eğer öyle diyorlarsa ve Öcalan'ın bir gücü ve hükmü varsa; buyursun dediklerini yapsın. Burada artık uzatmanın bir anlamı yok.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SON ÇAĞRI YAPILDI

Terörsüz Türkiye meselesini sahiplenen Devlet Bahçeli önemlidir. Bakıldığı zaman MHP, 1980'den önce çok büyük bedeller ödemiştir. Binlerce mensubunu teröre kurban vermiştir. Artık geldiğimiz noktada Türkiye güçlüdür ve artık yeter diyor. Son kez çağrı yapılmıştır ve uzatmanın manası yoktur.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ELEBAŞI ÖCALAN'I YOK SAYDILAR

Görüşmeler sonrası gelen bilgiler silah bırakma çağrısı noktasında zamanın yaklaştığını gösteriyor. Ben de bu noktada bir çağrı bekliyorum ancak bu geçmişteki gibi olmalıdır. Burada asıl olan çağrının gereğinin yerine getirilmesidir. Daha önce elebaşı Öcalan silahlarla birlikte yurt dışına gitmeleri için çağrı yaptı ancak bu süreç kirletildi. Kandil'deki terör baronları Öcalan'ın lider olarak gördüklerini söylüyor ancak onun tutsak olduğunu ve söylediklerinin geçerli olmadığını belirtti ve o zaman gereğini yerine getirmedi.

Şimdi aynı şekilde sulandırmalı bir açıklama yapılacaksa bunun bir anlamı yoktur. Artık sonuç verecek bir çağrı gelmelidir. Öcalan'ı dinleyip dinlemeyecekleri belli değil.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KALKIŞMANIN PROVASINDA DERSLERİNİ ALDILAR

Devlet Bahçeli bu çağrıyı yapmadan önce Diyarbakır'da bir kalkışmanın provasını yaptılar. Ahmet Türk de o işin içindeydi. Valilik gerekli tedbirleri aldı ve sonuç alamadılar. Gelinen noktada madem İmralı'nın etkisi var gereğini yapsın.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Bunun çeşitli yolları var. Samimi bir çağrıdan sonra bu teröristlerin silahları toplanabilir. Suriye'dekiler yeni yönetimle anlaşabilir ve onlara teslim edebilir. Türkiye'de artık elemanları neredeyse kalmadı. Irak'ta Pence-Kilit operasyonunda kilit kapandı. Irak'ta unsurları kalmadı. BM'nin denetiminde bazı kamplarda faaliyetleri var orada da gerekenler yapılır. Burada önemli olan iradenin ortaya konulmasıdır.

Suriye'deki yönetim buna hazır. Bunlar ipe un seriyorlar ve o silahlı güçleri, teröristleri bir yapı olarak korumaya çalışıyorlar. Zaten Suriye ve Irak'ta bardak dolmuş durumda. Bunlara son çağrı yapıldı eğer uymazlarsa gereken hareketler yapılacak. Bu işleri uzatırlarsa kendileri bilirler. Artık son çıkış.

Bahçeli’nin mesajlarının şifresi | Irak ve Suriye’de bardak doldu! Yeni yapı planları yıkılacak
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