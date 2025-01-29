A Haber Pençe-Kilit operasyonunda! Teröristler inlerinde sıkışıp kaldı
Bir zamanlar PKK’lı teröristler, Hakkari ve Çukurca'da mağaraları adeta evi gibi kullanıyordu. Ama o süreç bitti. Teröristlerle artık yurda girmeden etkin şekilde mücadele ediliyor. Sınır ötesinde yani Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerimiz o kadar fazla ki; mağaralarda sıkışıp kalan teröristlere geçit yok. Ekiplerimizden Samed Öztaylan ve Arif Soner Kalkan, Pençe-Kilit bölgesinde Mehmetçik’in konuşlu olduğu üslerden birine gitti ve askerlerimizle iki gün geçirdi. İşte Mehmetçik’in vatan nöbeti.
Azim, kararlılık, amansız takip ve nefes aldırmamak. Mehmetçik yurt içinde de sınır ötesinde de hainlere fırsat vermiyor.
Kış bu yıl yüzünü bölgede yeni göstermeye başladı. Yani teröristlerin nefes alamadığı anlar. Çünkü mağaralardan başını çıkarttıkları an imha edileceklerinden haberdarlar. Cizre'den başladığımız yolculukta Hakkari sınırından itibaren başlayan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Karanlık çökerken ulaştığımız sınırda da üs bölgesi bembeyazdı.
DAKİKALAR İÇİNDE MÜDAHALE
Üs bölgeleri kritik öneme sahip. Çünkü hem bölgedeki Iraklıları terörden uzak tutuyor. Hem de sızma girişimlerini ve saldırıları önlüyor. Hem de dakikalar içinde.
KİLİT KAPANDI
Zap vadisi terör örgütünün eğitim yaptığı yetiştirdiği teröristleri dağlardan ülkemize soktuğu bir alandı. Ta ki Pençe operasyonlarına kadar. 2019'da başlayan Pençe operasyonların başarıya ulaşan Mehmetçik Zap Vadisi'nde kilidi kapatmak için 2022 yılından Pençe-Kilit operasyonuna başladı. Ve o kilit kapandı. Kontrol Mehmetçik'in eline geçince bölgedeki bir avuç terörist mağaralarda adeta sıkıştı kaldı.
OPERASYON ETKİSİ
Bir zamanlar geçilemez dedikleri, ZAP'ta hareket edemez hale gelen teröristler artık bir adım ötemizde. Kahraman Mehmetçik'in namlusunun ucunda.
Bir zamanlar Gara'daki terör hedefleri Türkiye'den kalkan F-16'larla yok ediliyordu. Bu hem maliyetli hem zaman kaybıydı. Ancak Pençe operasyonlarının önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü sınır ötesinde konuşlu fırtına obüslerle artık atışlar yapılıyor hem maliyet artık daha az oluyor hem de artık terörü sınır ötesinde karşılıyoruz.
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