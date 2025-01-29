A Haber Pençe-Kilit operasyonunda! Teröristler inlerinde sıkışıp kaldı

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OPERASYON ETKİSİ

Bir zamanlar geçilemez dedikleri, ZAP'ta hareket edemez hale gelen teröristler artık bir adım ötemizde. Kahraman Mehmetçik'in namlusunun ucunda.

Bir zamanlar Gara'daki terör hedefleri Türkiye'den kalkan F-16'larla yok ediliyordu. Bu hem maliyetli hem zaman kaybıydı. Ancak Pençe operasyonlarının önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü sınır ötesinde konuşlu fırtına obüslerle artık atışlar yapılıyor hem maliyet artık daha az oluyor hem de artık terörü sınır ötesinde karşılıyoruz.