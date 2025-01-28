Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri! Sudan yeni numuneler alındı

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SU NUMUNELERİ ALINDI

Yaşanan balık ölümleri sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler geldi. Sudan numuneler alındı. Tabii ki bu arada nehirde bu kadar su yoktu. Onu da ifade edelim ve nehir yatağının temizlenmesi için de nehre bırakılan su miktarı artırıldı ve şu anda su numuneleri alındı ve inceleme başlatıldı.