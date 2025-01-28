Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri! Sudan yeni numuneler alındı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'ndeki sudan yeni numune alındı. Çevre felaketinin yaşandığı bölgeden son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı. Ekiplerin sudan aldığı numune incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
HER YIL AYNI MANZARA
Halil İbrahim Uğur: Hemen arkamda görmüş olduğunuz Nehir Ceyhan Irmağı. Yani Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak Akdeniz'e kadar dökülmeye akmaya devam ediyor. Uzun bir yatağı bulunuyor ama tam da Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi sınırları içerisine girdiğimizde aslında her yıl benzer şekilde burada balık ölümleri gerçekleşiyor.
ZEHİRLİ ATIKLAR SUYA KARIŞIYOR
İddiaya göre Adana Organize Sanayi Bölgesi buraya yakın bir yerde yaklaşık 2 kilometre mesafesi bulunuyor ve fabrika atıklarından dolayı bu balıkların öldüğü ifade ediliyor. Çünkü Adana Organize Sanayi Bölgesinde iddiaya göre bazı fabrikalardan zehirli atık sular işte bu nehre karışıyor ve ardından da balık ölümleri gerçekleşiyor.
SU NUMUNELERİ ALINDI
Yaşanan balık ölümleri sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler geldi. Sudan numuneler alındı. Tabii ki bu arada nehirde bu kadar su yoktu. Onu da ifade edelim ve nehir yatağının temizlenmesi için de nehre bırakılan su miktarı artırıldı ve şu anda su numuneleri alındı ve inceleme başlatıldı.
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