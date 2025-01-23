Bolu’da otel faciasında ihmaller! Yangın merdiveni nasıl olmalı? İtfaiye raporu...

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlerin sorumluluklarını belirlerken özellikle yangın güvenliği konusunda kapsamlı yönetmelikler ve detaylı önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Bu kanun işyerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamayı zorunlu kılarken yangın güvenliği gibi kritik alanlarda da büyük sorumluluklar yüklüyor.

Otel faciasındaki ihmaller konusunda A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nuri Bingöl itfaiye raporuna dikkat çekti.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nuri Bingöl: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012'de çıktığından beri büyük ölçüde uygulanıyor. Bu kanun, işverene zorunluluk ve sorumluluk yükler. En başından itibaren, her türlü önlemi almanızı söyler.

5. maddeden itibaren işveren iş güvenliği için her türlü önlemi almalıdır der. Ardından onları açıklıyor, yazıyor. En başta risk değerlendirmesi yaparak, risklerin değerlendirilmesiyle başlıyor. Bunun ardından acil durum önlemlerinin alınması gibi işlerle ilgili şeyler. İşverenlere çok sayıda hükümlü kural sağlıyor. İçerisinde çalışanlara eğitim verilmesi çalışanların bilgilendirilmesi gibi işler yer alıyor.