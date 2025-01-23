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Hayallerin yarım kaldığı otel! Yanan otelin içi görüntülendi

Hayallerin yarım kaldığı otel! Yanan otelin içi görüntülendi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.01.2025 19:25
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Korkunç facianın ardından soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Otelin enkazından geriye yalnızca yanan duvarlar ve yarım kalan hayaller kaldı.

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. 78 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası otel kullanılamaz hale gelirken, yaşanan trajedinin boyutları gün yüzüne çıktı.

Otelin hem içinden hem de dışından kaydedilen görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne seriyor. Yanmış odalar, is kaplı duvarlar, patlayan camlar ve her yere sinen ağır koku, yangının bıraktığı yıkımı adeta haykırıyor.

Harabeye dönen otelin dolaplarında asılı kıyafetler, konsol üzerindeki oyuncaklar ve geride kalan diğer eşyalar, yaşanan kayıpların acısını daha da derinleştiriyor.

Soruşturma kapsamında ilk incelemelerde yangının sebebine dair ön hasar tespit raporu tamamlanırken, otelin sorumluları arasında bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, adaletin sağlanması ve benzer faciaların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Grand Kartal Otel'de küle dönen hayaller, geride kalanlar için unutulması zor bir yara bıraktı. Yangın faciası, alınması gereken önlemleri ve sorumluluk bilincini bir kez daha gündeme taşıdı.

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Hayallerin yarım kaldığı otel! Yanan otelin içi görüntülendi
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