Yangın soruşturmasında belge tartışması! Otel yangınında ihmal zincirinin sorumluları kim?

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Yangın felaketine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11'e çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun gözaltına alındı.

Sedat Gülener'in 19 gün önce otelin restoranı için verilen uygunluk belgesinde imzası bulunuyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu belgenin otele değil otele ekli bir kafeye verildiğini suçlamaları kabul etmediğini iddialarla yüzleşip gerekirse istifaya hazır olduğunu söyledi otelleri denetleme yetkilerinin bulunmadığını savundu. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'ne konuk olan hukukçu Zeki Arıtürk değerlendirdi.

YANGINDAN KALİFORNİYA EKİPLERİ SORUMLU

Hukukçu Zeki Arıtürk: Burada karışıklığın asıl sebebi şu; yangın bildiğiniz gibi dünyayı sarsan Los Angeles yangını içerisindeki bir bölge bu yüzden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sorumlu değil burada sorumlu olan Kaliforniya'ya bağlı ekiplerdir. Bunları mantıksızlığı anlatmak adına söylüyorum.