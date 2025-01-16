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Gazze’e ateşkes anlaşması | İsrail’de aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir’ın kirli hesapları

Gazze’e ateşkes anlaşması | İsrail’de aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir’ın kirli hesapları

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 09:41
İsrail ile Hamas arasında uzlaşın ateşkes anlaşmasının sağlandığını 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a çıkacak olan Donald Trump duyurdu. Son gelişmeleri Kudüs’ten aktaran Anadolu Ajansı Faruk Hanedar, “Ateşkes 3 aşamadan oluşacak. Netanyahu stratejik hedeflerine erişmeden ateşkes masasına Hamas ile oturmak zorunda kaldı. Bezalel Smotrich ve Ben Gvir anlaşma karşı ve işbirliği yaparak hükümeti devirebilirler.” dedi.
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Gazze’e ateşkes anlaşması | İsrail’de aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir’ın kirli hesapları
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