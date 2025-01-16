Gazze’e ateşkes anlaşması | İsrail’de aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir’ın kirli hesapları

İsrail ile Hamas arasında uzlaşın ateşkes anlaşmasının sağlandığını 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a çıkacak olan Donald Trump duyurdu. Son gelişmeleri Kudüs’ten aktaran Anadolu Ajansı Faruk Hanedar, “Ateşkes 3 aşamadan oluşacak. Netanyahu stratejik hedeflerine erişmeden ateşkes masasına Hamas ile oturmak zorunda kaldı. Bezalel Smotrich ve Ben Gvir anlaşma karşı ve işbirliği yaparak hükümeti devirebilirler.” dedi.

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