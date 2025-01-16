16 Ocak 2025, Perşembe
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İsrail ateşkesi yokuşa sürdü! Siyasi kaosa Hamas bahanesi
İsrail ilan edilen ateşkese Hamas’ın uymadığını belirten bir açıklama yaptı ancak Hamas anlaşmaya tam olarak uyduklarını ilan etti. İsrail’i ateşkesin onaylanması için Kabine’yi toplamıyor ve hükümetin devrilmesine kadar gidecek siyasi kaos yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.