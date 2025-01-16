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İsrail ateşkesi yokuşa sürdü! Siyasi kaosa Hamas bahanesi

İsrail ateşkesi yokuşa sürdü! Siyasi kaosa Hamas bahanesi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 13:47
İsrail ilan edilen ateşkese Hamas’ın uymadığını belirten bir açıklama yaptı ancak Hamas anlaşmaya tam olarak uyduklarını ilan etti. İsrail’i ateşkesin onaylanması için Kabine’yi toplamıyor ve hükümetin devrilmesine kadar gidecek siyasi kaos yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
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İsrail ateşkesi yokuşa sürdü! Siyasi kaosa Hamas bahanesi
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