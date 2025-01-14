Mavi Vatan’ın amfibi piyadeleri! Karada ve suda göreve hazırlar

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DENİZ ÇIKARMA EĞİTİMLERİ ÖN PLANDA

Amfibi timleri, meskun mahal Operasyonunda da terör hedeflerine hızlıca ulaşıyor. Birinci Amfibi Deniz Piyade Tugayı, çıkarma eğitimleriyle de ön plana çıkıyor. Bu yıl ki çıkarma tatbikatlarında TCG Bayraktar ve Sancaktar aktif görev icra etti.

MAYIN TEMİZLİĞİ

60 deniz mili uzaklıktaki tank çıkarma gemisinde bölgeye harekat yapılıyor. Amfibi çıkarmasında ilk hedef kıyı başının ele geçirilmesi oldu. Mayın ve EYP'lerin temizlenmesinin ardından amfibi çıkarma gemileri ve ZAHA'larla deniz piyadeleri güvenle karaya ulaşıyor.