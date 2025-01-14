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Mavi Vatan’ın amfibi piyadeleri! Karada ve suda göreve hazırlar

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 13:21 Güncelleme: 14.01.2025 13:23
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Mavi Vatan’ın amfibi piyadeleri! Karada ve suda göreve hazırlar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerin koruyor. İşte 'timsah' olarak adlandırılan timin eğitimi.

Askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için eğitiliyorlar. Burası; karada ve denizde dosta güven, düşmana korku salan amfibi piyadelerinin yuvası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücü amfibi tugayı, 1968 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kuruldu. Tugay; 1977 yılından ise İzmir'in Foça ilçesine taşındı

İŞTE TİMSAH TİMİ'NİN EĞİTİMİ!

UZMAN NİŞANCI KURSU VE ÖZEL EĞİTİMLER

Amfibi Tugayı, 14 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkan birlik olarak da tarihe geçti. Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Piyadeler, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden eğitiliyor. Timde piyadeler, 8 haftalık uzman nişancı kursu alıyor.

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TİMSAH TİMİNİN EĞİTİMİ

Atıcılık eğitimi, özel parkurlarda farklı uzaklıklarda ve çeşitli silahlarla yapılıyor. Tim ateşli silahları aldığı eğitimlerle ustalıkla kullanıyor. Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DENİZ ÇIKARMA EĞİTİMLERİ ÖN PLANDA

Amfibi timleri, meskun mahal Operasyonunda da terör hedeflerine hızlıca ulaşıyor. Birinci Amfibi Deniz Piyade Tugayı, çıkarma eğitimleriyle de ön plana çıkıyor. Bu yıl ki çıkarma tatbikatlarında TCG Bayraktar ve Sancaktar aktif görev icra etti.

MAYIN TEMİZLİĞİ

60 deniz mili uzaklıktaki tank çıkarma gemisinde bölgeye harekat yapılıyor. Amfibi çıkarmasında ilk hedef kıyı başının ele geçirilmesi oldu. Mayın ve EYP'lerin temizlenmesinin ardından amfibi çıkarma gemileri ve ZAHA'larla deniz piyadeleri güvenle karaya ulaşıyor.

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SİLAH ATIŞI ALTINDA İLERLEYİŞ

Yoğun ateş altında ilerleyen birlik sahada ilk olarak düşman unsurlarını temizliyor. Amfibi tugayı vurucu gücünü kullandığı yenilikçi silah sistemlerinden alıyor. Piyadeler, arazi koşullarına göre de kamuflajlara sahip.

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KESKİN NİŞANCILARIN BAŞARILI ATIŞLARI

Birinci Amfibi Deniz Piyade Komutanlığı keskin nişancıları "Boran" uluslararası keskin nişancı yarışmasında 31 ekip arasından 3. Olmayı başardı. Amfibi keskin nişancılar eğitim faaliyetleri sırasında çok özel ve zor bir atış gerçekleştirdiler. Baret anti materyal keskin nişancı tüfeğiyle 1630 metreden deniz seviyesinden 265 metre yüksekten deniz seviyesindeki hedefe yapılan atışlar tamamı keskin nişancı tarafından imha edildi. Amfibi deniz piyade tugayı, yurt içi ve yurt dışında birçok bölgede görev aldı ve almakta.

Mavi Vatan’ın amfibi piyadeleri! Karada ve suda göreve hazırlar
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Mavi Vatan’ın amfibi piyadeleri! Karada ve suda göreve hazırlar Mavi Vatan’ın amfibi piyadeleri! Karada ve suda göreve hazırlar Mavi Vatan’ın amfibi piyadeleri! Karada ve suda göreve hazırlar

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