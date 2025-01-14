ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti

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ALEVLERİN ROTASI YOKTU

4 ayrı noktada devam eden yangın var. Santa Monica'nın çevresinde etkili olan binlerce evi kül eden yangın en büyüğü. 6 günün sonunda burada alevlerin sadece yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. 20'den fazla insan can verdi. Alevlerin şehri bu kadar sarmasının nedeni dağlık ve ormanlık alandan şiddetli rüzgarın şehre doğru esmesi. Alevlerin gidebileceği başka bir rota da yoktu. Bölgede tahliye çağrıları halen devam ediyor. Yangının büyümesi söz konusu ve bu nedenle çağrılar devam ediyor.