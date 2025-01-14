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ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 14.01.2025 11:24 Güncelleme: 14.01.2025 11:29
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ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. 166 bin kişi için daha tahliye uyarısı yapıldı. 57 bin bina ise risk altında. ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınların önüne geçilemiyor. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, vatandaşların Biden yönetimini eleştirdiğini ve halkın Beyaz Saray’dan destek görmediğini söyledi.

ABD'deki yangından 35 bin dönüm alanın küle döndü. 12 bin yapı tamamen yok oldu. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler görevde. Alevler 4 ayrı noktadan yükseliyor. Duman ise bölgede nefes alınmasını zorlaştırıyor.

Los Angeles kentindeki yangında bilonço giderek ağırlaşıyor. Alevlerin şu ana dek ABD ekonomisine 200 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

BEYAZ SARAY İNSANLARI ALEVLERE TERK ETTİ

RÜZGARIN ETKİSİ SÜRECEK

Orhan Sali: Yangının olduğu bölgede rüzgar etkisini devam ettiriyor. Kısmı olarak kontrol atlına alınan yerler var ancak alevler söndürülemiyor. Perşembe sabahına kadar şiddetli rüzgarlar etkisini sürdürecek. Uzmanlar rüzgarların etkisini yitirmesinden sonra yangının kontrol altına alınabileceğini söylüyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ALEVLERİN ROTASI YOKTU

4 ayrı noktada devam eden yangın var. Santa Monica'nın çevresinde etkili olan binlerce evi kül eden yangın en büyüğü. 6 günün sonunda burada alevlerin sadece yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. 20'den fazla insan can verdi. Alevlerin şehri bu kadar sarmasının nedeni dağlık ve ormanlık alandan şiddetli rüzgarın şehre doğru esmesi. Alevlerin gidebileceği başka bir rota da yoktu. Bölgede tahliye çağrıları halen devam ediyor. Yangının büyümesi söz konusu ve bu nedenle çağrılar devam ediyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TAHLİYE EDİLENLER 500 BİNİ BULDU

Los Angeles'ın doğusunda ve güneyinde herhangi bir büyük bir tehdit yok ve hayat orada devam ediyor. Orada insanlar dumandan ya da herhangi bir şeyden etkilenmiyor. Kalan kısımlar da ise durum ciddi, tahliye edilenlerin sayısı neredeyse 500 bini buldu. Burası ABD'nin en büyük ve en kalabalık 2. eyaleti olarak biliniyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YANGIN TEORİLERİ

Yılbaşında atılan havai fişek kalıntılarından yangınların çıktığı çok tartışılan bir konu. Aslında ABD'de daha çok yangının neden çıktığı değil nasıl müdahale edilmediği konuşuluyor. Bir bölgede yangını çıkaran kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı konuşuluyor. Bir sabotajdan bahsediliyor. ABD'nin gözbebeği olarak lanse edilen itfaiye yangına müdahale edemedi. Büyük yatırımlar yapılan itfaiyenin nasıl aciz kaldığı tartışılıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HALK DESTEK GÖRMEDİ

Görevi devralacak olan Trump, Biden yönetimini suçluyor. Trump çok ciddi bir zararla koltuğa oturacak. Biden yönetimi ise vatandaşlarını tatmin edecek hiçbir açıklama yapmadı. Halk, Beyaz Saray'dan destek göremedi. Neden itfaiyenin düzgün çalışmadığı, neden ekipmanların yetersiz kaldığı gibi sorular havada uçuyor.

ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti
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ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti
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